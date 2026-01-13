小S虧兒童台姐姐抽菸沒炎上！　林妍霏遭出征「關鍵2因素曝光」

記者田暐瑋／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧近日遭脫口秀演員林妍霏調侃「私下抽菸喝酒」成為輿論焦點，許多網友認為，林妍霏的言論已經超越了玩笑的界限，拿出過往小S在《康熙來了》節目中調侃兒童台姐姐的舊片段對比，現場氣氛輕鬆愉快，並未引發炎上。

林妍霏在演出中以誇張的語氣模仿李多慧，直指對方私下可能抽煙、喝酒，甚至罵髒話，言論超越了玩笑的界限，對李多慧的形象造成了貶損，事件持續發酵，有網友翻出小S在《康熙來了》節目中的舊片段，當時小S調侃兒童台的蝴蝶姐姐和草莓姐姐，並以輕鬆的方式想像她們私下的樣子，雖然同樣是調侃姐姐們私下抽菸，但過程氣氛相當愉快。

▲小S也曾調侃過兒童台姐姐抽菸。（圖／翻攝自YT）



有網友拿兩者相比，分析林妍霏的調侃是單向敘事，因為李多慧並未在場，無法即時回應，容易被解讀是對他人形象的評價，而非雙方互動下的玩笑；小S當時是在當事人面前開玩笑，對方也能夠即時做出反應，加上調侃的是台灣本地的主持人，語境清晰且雙方熟悉，不同於林妍霏的段子，在社會對性別、國籍及職業形象敏感的情況下，容易引發更大爭議。

▲林妍霏調侃李多慧被炎上。（圖／翻攝自IG）

