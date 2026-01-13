ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
宋仲基「香菜照」釣出蔡英文！
3個心態練習養成「幸運體質」
2026年追星行事曆（不斷更新）
彌月趴照片窖藏2年　吳亞馨低調升格當媽

吳亞馨自模特兒跨足演藝圈，外型亮眼，曾備受矚目，婚後已經淡出幕前。

▲吳亞馨自模特兒跨足演藝圈，外型亮眼，曾備受矚目，婚後已經淡出幕前。

圖文／鏡週刊

昔日以模特兒身分轉戰演藝圈的女星吳亞馨，2022年和圈外人結婚後，已淡出演藝圈約3年；近日吳亞馨的友人在社交平台上po了回顧照片，外界才知道她已經低調當媽咪了，兒子目前2歲大。

吳亞馨過去出演《海派甜心》《泡沫之夏》等偶像劇，個性直率的她在演藝圈發展不算順利，情路也頗坎坷；不過她七年前被拍到和一名ABC男子約會，兩人交往三年多後被目擊在台灣登記結婚，婚後行蹤成謎的她，如今竟然已是一個兩歲娃的媽媽。

吳亞馨和圈外人老公已經結婚3年。（翻攝自吳亞馨IG）

▲吳亞馨和圈外人老公已經結婚3年。（圖／翻攝自吳亞馨IG）

去年底，吳亞馨的老公曾po出自己是美國饒舌歌手Travis Scott海南島演唱會的主辦方。（翻攝自吳亞馨老公IG）

▲去年底，吳亞馨的老公曾po出自己是美國饒舌歌手Travis Scott海南島演唱會的主辦方。（圖／翻攝自吳亞馨老公IG）

社群出賣　全家福照外流

吳亞馨當年和男友交往時，順勢在上海開SPA店，如此便不用兩地相隔，後來遇上疫情，小倆口關係更緊密，也加速感情升溫。男方原本就是個充滿儀式感的人，各種節日都精心安排驚喜，當時彼此早就認定未來要一起走下去；疫情暫歇後，兩人專程返台登記結婚，她原本不想公開，是在場朋友發祝福限動，喜事才鋪天蓋地傳出來。

吳亞馨的好友臉書回顧跳出她2024年初為寶寶辦彌月派對的紀錄。（讀者提供）

▲吳亞馨的好友臉書回顧跳出她2024年初為寶寶辦彌月派對的紀錄。（圖／讀者提供）

吳亞馨原本還會在臉書分享和男友甜蜜旅行的足跡，但婚後就毫無消息，這回是因好友的臉書回顧功能，吳亞馨兩年前辦彌月派對的畫面才會流出，派對賓客還包括好友倪雅倫。照片上的吳亞馨的模樣沒什麼改變，當時產後一個多月的她還略微削瘦，而身旁的先生外型高大帥氣，一副有子萬事足的神情，看得出來小倆口幸福滿溢。

臉書停更　不見浪漫日常

3年多前吳亞馨登記結婚時，曾對本刊表示，等疫情完全消停後，希望能舉辦海島婚禮，只是之後她的生活重心轉往經營家庭；雖然臉書至今仍有73萬人追蹤，但已約3年未更新，讓苦等不到她發文的粉絲都直呼「女神消失了」。

吳亞馨（右）曾和朱孝天（左）因戲傳出緋聞，如今兩人各自在中國大陸生活。

▲吳亞馨（右）曾和朱孝天（左）因戲傳出緋聞，如今兩人各自在中國大陸生活。

據悉吳亞馨這幾年經歷了父親過世的悲傷，另一半一路相伴鼓勵打氣，疫情期間，吳亞馨回上海要隔離數日，當時還是男友的老公，早晚都在旅館樓下打招呼，白天拿望遠鏡一邊打電話，晚上拿手電筒揮舞表示「我在這」，甚至搬椅子坐在停車場陪伴，非常浪漫。

根據吳亞馨身邊親友表示，現年42歲的她，之前就認真調養身體備孕，很幸運在39歲這年順利懷上寶寶，因此格外珍惜，目前一家子過著平淡的生活，已非常知足。

吳亞馨移居上海後，曾經營SPA店。（翻攝自吳亞馨IG）

▲吳亞馨移居上海後，曾經營SPA店。（圖／翻攝自吳亞馨IG）


