求生意志逼瘋老百姓！「器官交易」滿足慾望源自真實事件

記者林映妤／台北報導

阿根廷電影《賭命大富翁》由《鳥人》、《神鬼獵人》奧斯卡金獎團隊聯手打造，透過揭露一樁令人髮指的器官黑市交易，探討人性善與惡的本質，電影在阿根廷創下5000萬票房成績，蟬聯票房榜前5名長達5週。

▲《賭命大富翁》描述器官黑市交易。（圖／東昊提供）

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《賭命大富翁》描述阿根廷影帝吉勒摩法蘭賽拉（Guillermo Francella）飾演的好爸爸，遭逢疾病後必須常年接受洗腎維生，苦苦等不到器官捐贈名額的他，決定悄悄上網自救，找到一對願意用新鮮的腎來換一棟房子的年輕情侶。本以為可以從此皆大歡喜，卻沒想到這對情侶竟成為自己美好生活的不定時炸彈，原本辛苦建立的秩序完全崩壞！

該片是阿根廷導演阿曼多波（Armando Bo）執導第2部劇情長片，在此之前，他曾憑藉《鳥人》與團隊拿下2015年奧斯卡金像獎與金球獎最佳原創劇本雙料大獎，是影壇備受矚目的金獎編劇。

▲▼《賭命大富翁》由阿曼多波（下圖右一）執導，尼可拉斯賈柯伯尼（下圖左一）共同製作。（圖／東昊提供）

此次在新片《賭命大富翁》，他與同為《鳥人》編劇團隊，也曾任《神鬼獵人》共同製片的表哥尼可拉斯賈柯伯尼（Nicolás Giacobone）再次合作，2人一起打造令人如坐針氈的超神劇本，引領觀眾進入被「求生意志」逼瘋的老百姓抓狂心境。

看似曲折離奇的《賭命大富翁》，其實創作源起卻來自導演身邊的真實事件。「我聽我爸爸說過，他有一位朋友的太太病重急需換腎，沒辦法照順序慢慢排隊等配對，財力雄厚的他決定去玻利維亞的黑市買腎。我到現在也無法想像，這個我認識很久的溫吞叔叔會做出這樣的決定。」

導演阿曼多波後來在報紙上偶然讀到了一位男子用自己的腎換了一棟房子，喚醒了關於爸爸朋友的記憶，便決定要要以器官交易作為主題，創作一個為了滿足慾望，而造成人性劇烈變化的故事。《賭命大富翁》7月26日上映。

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