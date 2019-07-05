老鼠搾成汁、強酸澆淋性器！《地獄家政婦》虐殺手法超噁

記者林映妤／台北報導

近年以家政婦成為視創作的熱門題材，先有松嶋菜菜子主演的話題日劇《家政婦女王》，後有松岡昌宏主演的惡搞劇《家政夫三田園》，而好萊塢電影《地獄家政婦》同樣也以家政婦為故事主角，但走的卻是恐怖驚悚路線。

▲▼《地獄家政婦》血腥驚悚。（圖／暗光鳥電影院）

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《地獄家政婦》預告中可看出從小慘遭熱油潑臉而顏面傷殘的家政婦，對於僱主有著扭曲的迷戀，不僅清理她的家，為了進一步成為她人生的一部分，不惜大開殺戒，血腥殘虐的殺人橋段與駭人情節也讓本片得到不少影展青睞，先後獲得英國倫敦恐怖電影節以及德國奇幻影展等國際知名類型片影展的邀約。

▲▼《地獄家政婦》殘酷虐殺。（圖／暗光鳥電影院）

《地獄家政婦》導演喬恩諾茲（Jon Knautz）過去的作品多以女性為主題，如裸體加屍體的《女優宿舍死亡實錄》以及探索脫衣舞孃扭曲情慾的《愛‧煉獄》，這次他再度與老搭檔艾莉西絲坎德拉（Alexis Kendra）合作《地獄家政婦》，從開場第一幕就直接將老鼠丟入果汁機「榨汁」，到影片中後段強酸澆淋性器的殘酷虐殺，觀眾不僅在觀影過程中如坐針氈，故事情節更讓觀眾心碎不已。

《地獄家政婦》8月23日在台上映。

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