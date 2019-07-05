楊丞琳美踩高雄啤酒節　Leo王首唱自曝曾喝醉雷殘

記者蔡琛儀／台北報導

高雄啤酒節今起一連三日，於高雄夢時代正對面廣場熱鬧登場。首日演出歌手包括：SmashRegz/違法、Karencici、李英宏、由LEO王和春艷組成的「夜貓組」、八三夭、楊丞琳。

▲▼ 李英宏、春艷和Leo王。（圖／寬寬提供）

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首度參加高雄啤酒音樂節的夜貓組與李英宏，被問起酒後糗事，李英宏笑說喝完酒後很容易臉紅，更透露20幾歲發生的喝酒趣事，某次曾與朋友去暢飲夜店喝到疑似假酒，結束後不支倒地，朋友竟把他丟在夜店外的機車停車格，早上來接他時，已躺在停車格三小時，直呼超糗；新科金曲歌王Leo王是饒舌演唱組合「夜貓組」的成員之一，他自曝曾喝醉時騎腳踏車跌倒。

李英宏也笑說提到，小時候叔叔曾給他嚐特調的「玫瑰紅葡萄酒混蘋果西打」，春艷的第一次則是小時候和朋友躲在停車場樓梯間偷喝酒，他笑說：「事後沒有見上帝的感覺，但有一種長大的感覺！」

▲▼ Karencici,八三夭。（圖／寬寬提供）

Karencici則坦言，高雄對她而言是個陌生的地方，每次都來匆匆去匆匆，沒機會好好去認識這個城市，連三年參加高雄啤酒節的八三夭，被問到喝酒會有甚麼特別反應，八三夭笑說貝斯手霸天會話特別多，團長兼鍵盤手小橘會臉紅，吉他手劉逼則反而行動變敏捷。

壓軸登場的楊丞琳則獻唱一連串她的代表作，她自曝喝酒時容易餓，喜歡鹹酥雞或是辣的食物搭配啤酒，「嘴巴會很希望有食物可以咀嚼。」今晚楊丞琳特別選了在演唱會以外比較不會唱到的歌，現場更猶如大型K歌包廂，一起合唱《帶我走》、《青春住了誰》等一連串組曲。

▲▼ 楊丞琳擔任壓軸演出。（圖／寬寬提供）