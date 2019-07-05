ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊丞琳美踩高雄啤酒節　Leo王首唱自曝曾喝醉雷殘

記者蔡琛儀／台北報導

高雄啤酒節今起一連三日，於高雄夢時代正對面廣場熱鬧登場。首日演出歌手包括：SmashRegz/違法、Karencici、李英宏、由LEO王和春艷組成的「夜貓組」、八三夭、楊丞琳。

▲▼ 楊丞琳,八三夭,夜貓組,Leo王,李英宏,Karencici。（圖／寬寬提供）

▲▼ 李英宏、春艷和Leo王。（圖／寬寬提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼ 楊丞琳,八三夭,夜貓組,Leo王,李英宏,Karencici。（圖／寬寬提供）

首度參加高雄啤酒音樂節的夜貓組與李英宏，被問起酒後糗事，李英宏笑說喝完酒後很容易臉紅，更透露20幾歲發生的喝酒趣事，某次曾與朋友去暢飲夜店喝到疑似假酒，結束後不支倒地，朋友竟把他丟在夜店外的機車停車格，早上來接他時，已躺在停車格三小時，直呼超糗；新科金曲歌王Leo王是饒舌演唱組合「夜貓組」的成員之一，他自曝曾喝醉時騎腳踏車跌倒。

李英宏也笑說提到，小時候叔叔曾給他嚐特調的「玫瑰紅葡萄酒混蘋果西打」，春艷的第一次則是小時候和朋友躲在停車場樓梯間偷喝酒，他笑說：「事後沒有見上帝的感覺，但有一種長大的感覺！」

▲▼ 楊丞琳,八三夭,夜貓組,Leo王,李英宏,Karencici。（圖／寬寬提供）

▲▼ Karencici,八三夭。（圖／寬寬提供）

▲▼ 楊丞琳,八三夭,夜貓組,Leo王,李英宏,Karencici。（圖／寬寬提供）

Karencici則坦言，高雄對她而言是個陌生的地方，每次都來匆匆去匆匆，沒機會好好去認識這個城市，連三年參加高雄啤酒節的八三夭，被問到喝酒會有甚麼特別反應，八三夭笑說貝斯手霸天會話特別多，團長兼鍵盤手小橘會臉紅，吉他手劉逼則反而行動變敏捷。

壓軸登場的楊丞琳則獻唱一連串她的代表作，她自曝喝酒時容易餓，喜歡鹹酥雞或是辣的食物搭配啤酒，「嘴巴會很希望有食物可以咀嚼。」今晚楊丞琳特別選了在演唱會以外比較不會唱到的歌，現場更猶如大型K歌包廂，一起合唱《帶我走》、《青春住了誰》等一連串組曲。

▲▼ 楊丞琳,八三夭,夜貓組,Leo王,李英宏,Karencici。（圖／寬寬提供）

▲▼ 楊丞琳擔任壓軸演出。（圖／寬寬提供）

▲▼ 楊丞琳,八三夭,夜貓組,Leo王,李英宏,Karencici。（圖／寬寬提供）

雙喵忘情理毛...一抽手超傻眼！　網笑噴：我是誰我剛剛舔了什麼

推薦閱讀

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透

《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！　偶像親喊小名四姐妹瘋了

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！　偶像親喊小名四姐妹瘋了

瘋傳Angelababy「官宣離婚」！　黃曉明沉默一晚…出聲給警告了

瘋傳Angelababy「官宣離婚」！　黃曉明沉默一晚…出聲給警告了

Lisa玩遊樂設施被拍！　正面強風「一吹瀏海」…網驚呆

Lisa玩遊樂設施被拍！　正面強風「一吹瀏海」…網驚呆

《爸爸5》小山竹抽高變超美！　新髮型曝光「旁分燙捲」網驚：差點認不出

《爸爸5》小山竹抽高變超美！　新髮型曝光「旁分燙捲」網驚：差點認不出

謝忻「下跪爆哭」後躲跟拍　「彎腰、低頭」怪姿逃竄...狗仔看傻眼

謝忻「下跪爆哭」後躲跟拍　「彎腰、低頭」怪姿逃竄...狗仔看傻眼

泫雅現身機場「嘴唇厚度寬2倍」　貼身裙遭批小腹凸出…韓網戰翻

泫雅現身機場「嘴唇厚度寬2倍」　貼身裙遭批小腹凸出…韓網戰翻

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

網路爆紅「翻版咘咘」長這樣！　大眼萌娃..長相80%神複製

網路爆紅「翻版咘咘」長這樣！　大眼萌娃..長相80%神複製

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！　偶像親喊小名四姐妹瘋了

瘋傳Angelababy「官宣離婚」！　黃曉明沉默一晚…出聲給警告了

Lisa玩遊樂設施被拍！　正面強風「一吹瀏海」…網驚呆

《爸爸5》小山竹抽高變超美！　新髮型曝光「旁分燙捲」網驚：差點認不出

謝忻「下跪爆哭」後躲跟拍　「彎腰、低頭」怪姿逃竄...狗仔看傻眼

泫雅現身機場「嘴唇厚度寬2倍」　貼身裙遭批小腹凸出…韓網戰翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊丞琳, 八三夭, 夜貓組, Leo王, 李英宏, Karencici

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. EXO伯賢「合氣道金牌」挑戰迴旋踢瓶蓋　一腳下去⋯燦烈跪地GG惹
  2. 泫雅現身高雄飯店…穿比基尼大解放！一彎腰掉出「超兇C級半球」
  3. 媽媽跨年夜遭酒駕車撞身亡！《甄嬛傳》女星哽咽淚求：希望她下輩子是我女兒
  4. 全美善輕生前4天慈祥笑著：辛苦了　「生前最後身影」逼哭眾人
  5. 林志玲婚後繼續做公益！小S、徐若瑄還有「F4的他」力挺
  6. 楊丞琳美踩高雄啤酒節　Leo王首唱自曝曾喝醉雷殘
  7. 《大時代》黃瑄生完站女星旁自卑　發狠鏟肉17KG「比產前更瘦」
  8. 圭賢回來《姜食堂3》自動升格主廚！強制改招牌變成披薩店
  9. 《大話西遊》24年唐僧、二當家同框！　66歲吳孟達頭髮全白…網驚：好老
  10. 抓到了！尚恩曼德斯深夜激吻卡蜜拉「CP成真」　泳池調情畫面曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366