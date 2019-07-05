獨家／《金家》女星砸百萬開餐廳　不到一年「股東洗牌」再出發

記者李欣容／台北報導

女星何依霈去年砸250萬在東區開了一家日式清酒餐廳「MURA」，以岩手縣作為主題，共六位股東合資，但不到一年時間，岩手縣主題已不復存在，就連股東都少了兩位，原本只營業晚餐時間，現在加開中午時段，希望吸引附近上班族群。談到經營餐廳，何依霈說，以前覺得當演員辛苦，但現在只覺得，「那只是不睡覺而已，怎麼了嗎！」

▲何依霈餐聽重新裝潢，7月8日到13日「日本BAEREN精釀啤酒買一送一」。（圖／記者湯興漢攝）

何依霈經營餐廳快一年，發現東區餐飲不好做，日前不但菜單改變，也想改成商務性質，提到股東洗牌，她說：「當然合作過程，有適合的人上車，不適合的人下車。」原先有股東是和日本岩手縣商品有合作，但現在退股後，自然這主題也就拿掉了。

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原本六個股東，現在少了兩個，經營上並沒有變得比較困難：「自己的想法比較可以付諸實行，有時候股東一多，想法不太一樣。」

她舉例去年店剛開幕時，有股東建議外場服務生要找年輕妹妹，但有次下班時間到了，她發現店裡20出頭歲的妹妹一直待在VIP包廂沒離開，事後她才知道，妹妹是跟客人去唱歌了，讓她心頭一驚，「這樣好危險，發生什麼事情我要負責，但其他人就會說，她已經20歲了，但我就覺得很緊張。」

▲何依霈投資餐廳下重本，6月24日起午間套餐九折，打卡加送風味氣泡飲。（圖／記者湯興漢攝）

何依霈做生意直覺很準，「那時候感覺到他有點在挑惕，過沒半個月就開口了，他有時路過店裡，還會跟我說『給你個忠告，要找妹』。」讓何依霈大翻白眼。

大環境不比以往，何依霈這間餐廳已是第三家，她笑說：「我沒有勇氣投資第四家了，我們重新開幕後中午都算還好，因為我們本來都做晚上，後來考量中午也要做，主要是商業套餐。」