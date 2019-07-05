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謝佳見大學被另一半拋棄　曝「自我軟禁」療情傷：我比較自虐一點

記者李欣容／台北報導

謝佳見、葉星辰主演電視劇《男神時代》今（5日）舉辦首映記者會，葉星辰在劇中因男友過世悲痛不已，謝佳見也難走出被拋棄的傷痛，他也因此想起過去曾因為失戀把自己關在房裡，刻意不與人接觸，自嘲「很自虐」。

▲▼ 謝佳見 。（圖／翻攝自Insatgram／_________mv_________）

▲謝佳見失戀關起門來自己療傷。（圖／翻攝自Insatgram／_________mv_________）

謝佳見此次在劇中飾演作家「白云飛」，和過去高富帥形象不同，而是歷經痛徹心扉婚姻的作家，他說，「相信這次角色是台灣觀眾沒有看過的，這次我是比較走心，拍完後做夢也都是「他」， 要離開這角色只能靠喝酒，讓自己放鬆。」

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謝佳見一席話讓眾人以為他是借酒澆愁，但他解釋，「喝酒一定要開心，不能痛苦、難過的喝，不開心不喝酒，我失戀沒靠喝酒走出來的，要狠狠的痛一次，讓自己一個人，在房間把燈都關掉，享受那個痛，我是一個比較自虐的方式。」

▲▼ 謝佳見與葉星辰拍戲拍出好感情 。（圖／東森提供）

▲謝佳見因戲被挖出過去失戀傷痛。（圖／東森提供）

等自己沈澱過後，他才會開始找朋友，隨後笑說，「我是一個對任何事都不會上癮的人，算是喜新厭舊嗎？愛新鮮的東西，所以可以慢慢走出來。」

也是因為這部戲，導演將他過去傷疤都再次挖出來，讓他想起以前被拋棄的片段回憶，「一定有被拋棄過的經驗，年輕大學的時候，他覺得你不適合他，就沒辦法，可能自己以前條件也沒這麼好吧。」

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謝佳見, 男神時代, 葉星辰

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