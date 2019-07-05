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記者會一半見猛男狂撕衣服…葉星辰羞喊「先不要」　謝佳見：不要浪費錢！

記者李欣容／台北報導

謝佳見為了幫葉星辰慶生，在新戲《男神時代》首映記者會上安排猛男熱舞，嚇得葉星辰直跳腳，他則要葉星辰別浪費錢，有機會就多摸兩下。劇中葉星辰突破尺度，只穿內衣和謝佳見在廁所裡，謝佳見打包票，「不要看她這麼瘦，是有的，滿滿的。」

▲▼ 《男神時代》葉星辰、謝佳見 。（圖／東森提供）

▲謝佳見找猛男幫葉星辰慶生。（圖／東森提供）

第一集中葉星辰只穿內衣，不小心被謝佳見撞見，還被摸到胸部，眾人以為她身形偏瘦，不知道身材是否「有料」，葉星辰怒挺胸，「什麼我瘦瘦的！」

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謝佳見趕緊幫腔，伸出手比劃：「我們一共拍了5次，因為我手很大，就覺得欸滿了，到時候看就知道滿滿的！」讓葉星辰瞬間害羞起來。

▲▼ 《男神時代》葉星辰、謝佳見 。（圖／東森提供）

▲《男神時代》葉星辰、謝佳見 。（圖／東森提供）

7日剛好是葉星辰生日，謝佳見說，之前卡司發布會時本想公主抱葉星辰，卻被她拒絕，這次找來兩個猛男對她熱舞，還要她別浪費錢多摸兩下，看葉星辰一邊尖叫講話還語無倫次，謝佳見面露得意，直說，「看你以後還敢不敢拒絕我。」

▲▼ 《男神時代》葉星辰、謝佳見 。（圖／東森提供）

▲劉書宏和夏語心也有激情戲。（圖／東森提供）

劉書宏在劇中夏語心也有激情戲，被問是否有向緋聞女友茵聲報備？他暗指：「每次拿到劇本都有跟身邊的朋友好好討論！」仍不正面回應戀情，但彼此都會去探班，相當大方。

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關鍵字

謝佳見, 葉星辰, 劉書宏, 夏語心, 男神時代

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