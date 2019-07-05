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莊凱勛《噬罪者》幫弟頂罪發聖光　私下被親哥問「最近忙什麼」　暖回：我在演你啊

記者李欣容／台北報導

曹晏豪在《噬罪者》中飾演莊凱勛的弟弟「王杰」，上週播出他吐露自己是殺人兇手，哥哥只是替他頂罪，讓網友震驚不已。對此莊凱勛表示，其實他在揣摩角色時，都是拿自己哥哥做範本，有次聊天哥哥關心他最近在演什麼，他還直接回答：「我在演你啊。」在家他是老么，反而比較像曹晏豪的角色。

▲▼ 《噬罪者》莊凱勛、曹晏豪演繹深刻兄弟情 。（圖／公視提供）

▲莊凱勛、曹晏豪飾演兄弟。（圖／公視提供）

曹晏豪在上週播出中，揭露他就是真正害死蔡瑞雪的兇手，還質問當年替他頂罪入獄的哥哥莊凱勛「你有守住祕密嗎？」此話一出嚇壞不少觀眾，許多人紛紛表示，「原來我猜得沒錯，結果真的是他」、「難怪一直覺得弟弟怪怪的」、「這個哥哥對弟弟也太好了吧，好感動」。

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▲▼ 《噬罪者》莊凱勛、曹晏豪演繹深刻兄弟情 。（圖／公視提供）

▲莊凱勛幫曹晏豪頂罪。（圖／公視提供）

但也有人疑惑，為什麼哥哥願意替弟弟入獄，莊凱勛回答，「原因很簡單，就只因為他是我弟弟。」莊凱勛解釋可能大家會覺得很不可思議，可是他自己的哥哥也是這樣，從以前就是會把最好的留給弟妹，「我們也很常聽到有兄弟姊妹是從小吵到大的，但我想是因為在他們那個年紀時，還沒有共同遇到這種靠他們自己無法解決的大問題，甚至到攸關生死的時候，我還是相信手足情感是很強大的。」

▲▼ 《噬罪者》莊凱勛、曹晏豪演繹深刻兄弟情 。（圖／公視提供）

▲曹晏豪總躲在哥哥的保護下。（圖／公視提供）

在家中身為老么，莊凱勛真實的性格比較接近劇中角色王杰，自己的親哥哥個性就跟王翔一樣，身為長子，很在意媽媽的感受，「在演戲的過程中，我腦袋全部的參考範例都來自我哥哥。」哥哥對他而言就像偶像一般。

《噬罪者》將在每周六晚間9點，於公視頻道播出連播兩集。亦可在公視+、台灣愛奇藝、遠傳FriDay、台灣大哥大myVideo、KKTV、Netflix、LINE TV等線上影音平台收看。

▲▼ 《噬罪者》莊凱勛、曹晏豪演繹深刻兄弟情 。（圖／公視提供）

▲莊凱勛、曹晏豪兄弟情深。（圖／公視提供）

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噬罪者, 莊凱勛, 曹晏豪, 蔡瑞雪

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