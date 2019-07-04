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25歲警遭刺當下「眾人逃竄」　王小棣心痛…提議「團體練習」網讚翻

記者李欣容／綜合報導

近日發生一起鐵路警察在處理補票糾紛時，被歹徒刺傷不治身亡的案件，而該警員年僅25歲，導演王小棣在臉書寫下心情，認為事發當下其餘人各自逃跑，留該警員獨自面對，實在太讓人難過，鼓勵社會上應該多做些集體學習，阻止悲劇發生，王小棣也在留言處鼓勵大家轉發，希望從身邊人開始互相練習。

▲▼王小棣。（圖／李復盛攝）

▲王小棣看到新聞心情沈重。（圖／資料照／攝影中心）

王小棣在看到嫌犯用刀刺傷年輕警察，眾人卻狂奔逃跑的新聞心裡感受很深，雖然難過但若同樣的事發生在自己身上，是否也會像眾人一般心生畏懼，「每個人都有家庭，都很少碰到暴力場面，這種驚恐畏懼應該也是正常反應，但是如果我們的社會已經疏離到個人燥鬱的症狀越來越多，我們是不是對患者的理解和當場的應對都做一些社會集體學習呢？」

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▲▼王小棣在臉書寫下對鐵道警員被刺死看法 。（圖／翻攝自臉書／王小棣）

▲王小棣在臉書寫下對鐵道警員被刺死看法 。（圖／翻攝自臉書／王小棣）

王小棣建議學校、社區和公私立機關，開始做團體練習，「就像日據時代練習救火一樣，練習公共場所發生類似精神燥鬱的個人持武器傷人的突發事件時，（包括無動機殺人）大家該如何反應。」

比如要有人先高喊「冷靜」，身邊人跟著應喝，讓所有人注意到事件發熱點，各自自保或是團結阻止悲劇發生，甚至在離案發現場較遠的民眾，也能要馬上打電話求救，「不能讓當下被刺傷砍傷的人孤立無援，也不能任一個孤獨的爆炸患者嚇跑了整個車廂的民眾，而且在不明狀況中用尖叫互相驚嚇...也許有人可以想出更好的練習方法，可以請大家開始討論嗎？誰都會怕，但是我們一起了解，面對，我們就不會當下懦弱，這絕對不只是警力的問題，這是我們大家要一起學習的事情。」

▲▼王小棣,許傑輝《魔法阿媽》專訪。王小棣（圖／記者季相儒攝）

▲王小棣希望團體練習從生活中做起。（圖／資料照／記者季相儒攝）

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