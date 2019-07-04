230樁靈異案件塞爆第九分局！澎恰恰重啟「玫瑰之夜」：離奇程度堪比劇本

記者林映妤／台北報導

新銳導演王鼎霖執導，邱澤、温貞菱、澎恰恰、劉奕兒主演國片《第九分局》圍繞在一個神祕警局，專門偵辦地上破不了的懸案。片商在粉絲團成立《第九分局》線上報案中心，發起的「全台懸案大募集」活動，獲得廣大網友迴響，不到2週就吸引近3000人按讚，更募集超過230件靈異案件！

▲▼《第九分局》線上辦案中心，2週吸230件靈異懸案掀話題！（圖／甲上提供）

請繼續往下閱讀...

其中許多案件都是投稿人親身經歷，讓網友紛紛驚呼：「案件離奇程度堪比電影劇本！」此外，片商也預告將精選幾則懸案，交由「靈異節目始祖」澎恰恰率領《第九分局》的探員們一同偵辦，並在7月底於官方粉絲頁重現當年轟動全台的「玫瑰之夜－鬼話連篇」單元！

當年由澎恰恰、曾慶瑜主持的台灣電視史上第一個靈異節目單元「玫瑰之夜－鬼話連篇」紅遍大街小巷，除了創下驚人超高收視率，許多大咖，如梁朝偉、洪金寶、那英、辛曉琪、齊秦、泰迪羅賓等都曾當過節目嘉賓，此外，節目中談論的「紅衣小女孩」、「人面魚」等更成為台灣極具代表性的鬼怪傳說。

▲▼澎恰恰接案，將重現「玫瑰之夜－鬼話連篇」！（圖／甲上提供）

此次《第九分局》線上報案中心也蒐集到眾多網友的真實案例，包括有網友表示曾在收不到訊號的隧道裡，車內廣播卻傳來外省老兵的聲音；還有人出外遊玩時，在飯店內一直聽見敲鑼打鼓的聲音，但同房親友卻沒人聽見等。這些讓人毛骨悚然的懸案將由《第九分局》老鳥警探澎恰恰率探員們著手偵辦，充滿噱頭的活動也成功帶起話題。

《第九分局》8月29日鬼門關上映。