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日導演花2年拍精障女賣淫　奉俊昊激動讚賞：走火入魔！

記者吳孟庭／綜合報導

本屆台北電影節秒殺完售的日本電影《海角上的兄妹》，導演片山慎三及女主角和田光沙即將於下周一連3天來台宣傳。此片將精神障礙與賣淫結合，片山導演坦言，私底下與《寄生上流》奉俊昊導演是好友，對方看到初剪版本竟然激動傳訊，說他走火入魔，但這是一種稱讚，此外他也透露欣賞的台灣導演。

▲日導演花2年拍精障女賣淫！奉俊昊看完激動：走火入魔又美麗。（圖／光年映畫提供）

▲導演片山慎三及女主角和田光沙下周將來台宣傳新片《海角上的兄妹》。（圖／光年映畫提供）

片山慎三從影20多年，拍攝過電影、偶像劇及短片，第一次執導演筒推出首部電影作品，《海角上的兄妹》從2017年就開拍，整整花了2年才製作完成。

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由於片山導演曾經在2007年與韓國名導奉俊昊合作電影《東京狂想曲》結下緣分，曾給對方看過初剪版本，奉俊昊看完激動傳訊息給他，說他是個走火入魔的電影導演，將賣淫和障礙者題材十分殘忍地結合在一起，但即使如此電影還是美得強而有力，令他刮目相看。

▲日導演花2年拍精障女賣淫！奉俊昊看完激動：走火入魔又美麗。（圖／光年映畫提供）

▲片山慎三花2年拍精障女賣淫，奉俊昊看完激動讚賞。（圖／光年映畫提供）

奉俊昊還盛讚片山慎三有今村昌平、金基德，和李滄東3位名導之氣味，沒料到他會催生出如此大膽的作品。奉俊昊剛以《寄生上流》奪下本屆坎城金棕櫚獎，獲得他的青睞，果然《海角上的兄妹》在3月於日本限定上映時，一舉突破千萬台幣票房，意外成為2019日本藝術片票房奇蹟。

片山慎三將於7月8至10日來台宣傳，雖是他第一次來到台灣，但表示從以前就很喜歡台灣電影，例如侯孝賢的《悲情城市》、楊德昌《牯嶺街少年殺人事件》，還說最近更迷上了九把刀的《那些年，我們一起追的女孩》。

▲日導演花2年拍精障女賣淫！奉俊昊看完激動：走火入魔又美麗。（圖／光年映畫提供）

▲《海角上的兄妹》即將在台上映。（圖／光年映畫提供）

《海角上的兄妹》描述日本海港小鎮，腿瘸的良夫在工作上受挫，收入無法應付生活所需，然而他無意間得知自閉症的妹妹真理子，會跟鎮上的男人發生關係收取金錢。明知非法賣淫的行為不可為，為了讓兩人活下去，良夫開始當起了皮條客。隨著恩客接二連三，此時妹妹的身心靈開始起了變化…電影將於7月12日全台正式上映。

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海角上的兄妹, 片山慎三, 和田光沙, 奉俊昊, 日韓風

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