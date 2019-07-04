姚愛寗勾萌妹大原櫻子逛夜市　鳥卦預言「下半年事業」好兆頭

記者林奕如／台北報導

姚愛寗（Pipi）與日本知名演員兼歌手身份的大原櫻子拍攝東京電視台《溼透偵探 水野羽衣》（「びしょ濡れ探偵 水野羽衣」）連續劇結識，電視台日前帶領大原櫻子來到台灣拍攝宣傳短片，身為地主的姚愛寗善盡地主之誼帶著大原櫻子品嚐了台北正宗黑糖珍珠奶茶，還體驗鳥卦占卜。

▲大原櫻子、Pipi姚愛寗體驗鳥卦。（圖／華研國際音樂提供）

大原櫻子第一次來到台灣，開心表示：「原本就一直很希望可以來台灣，一直有這個願望，沒想到竟然就實現了，來到台灣每個體驗都很開心。此行最喜歡的小吃是黑糖撞奶，吃到的珍珠跟日本吃到的完全不一樣，很幸運的也吃到了鼎泰豐小籠包和芒果冰，希望下次有機會可以去九份玩。 」二人對鳥卦占卜，覺得神奇。大原問了愛情、姚愛寗則是問事業，卦象是說她下半年事業會蓬勃，剛好此劇7月初要上，讓大家都覺得這是好兆頭。

請繼續往下閱讀...

▲Pipi姚愛寗、大原櫻子合作電視劇結識。（圖／華研國際音樂提供）

姚愛寗第一次接拍日劇，回想一開始想到要接觸非常有名的大原櫻子很緊張。因以前在電視上看到日本女明星都會有種距離感，但大原完全沒有，看到她的印象就是迷你可愛，大原還送了自己的專輯，沒想到聽到聲音感覺嚇了一跳 ，非常渾厚有穿透力，很驚訝這是她唱歌的聲音。有時拍攝對手戲一天10幾個小時超久，加上台詞都很長，姚愛寗有時候會不小心斷線忘詞，但大原都會主動提醒和幫忙補充，覺得很感動，稱讚她是一個很善良很好的人。

▲Pipi姚愛寗被封台版小松菜奈。（圖／華研國際音樂提供）

該劇講述女主角（大原櫻子 飾）被潑濕就能夠進行時間跳躍的女子大學生，水在每一集解決不同的事件，Pipi則是飾演台灣到日本留學生，是女主角大原櫻子唯一的好朋友。必須常常將自己弄濕的戲劇，大原表示：「很辛苦呢，真的是超級的冷，每天都最少要倒一桶水在自己身上。雖然自己很喜歡熱水倒在自己身上的感覺，但由於作品中不能有水蒸氣跑出來的感覺，所以，每天都在跟寒冷奮鬥。」