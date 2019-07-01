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小賈斯汀為經紀人「槓上泰勒絲」　大咖歌手撕破臉選邊站⋯亞莉安娜最尷尬！

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）14年心血、前六張專輯的版權，近日以超過3億美金（約台幣90億）的天價賣給旗下有小賈斯汀、亞莉安娜知名經紀人史庫特（Scooter Braun）。這起原本單純的併購案，卻引發歐美音樂圈近年來最大型的「撕破臉事件」，讓各大咖藝人紛紛跳出來選邊站。

▲居然有這一天！泰勒絲世紀和解凱蒂佩芮：我們是漢堡與薯條。（圖／環球唱片提供）

▲泰勒絲去年與前東家約滿，雙方結束合作。（圖／環球唱片提供）

泰勒絲15歲時簽約大機器唱片，一步步從「鄉村小天后」成爲「流行樂天后」，每張專輯的價值就高達2000萬美金（約台幣6億）。去年11月泰勒絲與前東家合約正式宣告結束，短短一年，大機器唱片就轉手易主，買家就是知名經紀人史庫特的娛樂公司Ithaca Holdings。

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泰勒絲發文指控史庫特多年來一直攻擊、霸凌她，完全無法接受自己視如孩子般的心血，最終被「永遠的」交到了敵人的手中。不過小賈斯汀接著發文力挺經紀人，認為泰勒絲公開發文討伐史庫特，使他遭受非議是非常不公平的行為，「妳發文的目的是什麼？對於我來說，妳似乎是想博取同情，讓妳的粉絲看到後，轉過頭去攻擊史庫特。」

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）槓上小賈斯汀、亞莉安娜經紀人史庫特（Scooter Braun）。（圖／翻攝自IG、推特）

▲泰勒絲指控遭到小賈斯汀經紀人史庫特多年來的攻擊和霸凌。（圖／翻攝自IG）

雙方戰火正式點燃，也讓各大咖藝人紛紛跳出來選邊站。包括麥莉希拉、妮琪米娜、卡蜜拉卡貝羅、「小賈斯汀前女友」賽琳娜戈梅茲，以及大批歌手都已經取消關注史庫特，藉此表明聲援泰勒絲的立場。近來剛與泰勒絲大和解的閨蜜凱蒂佩芮，則透過公開的網路投票，表示自己支持泰勒絲。

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）槓上小賈斯汀、亞莉安娜經紀人史庫特（Scooter Braun）。（圖／翻攝自IG、推特）

▲亞莉安娜夾在泰勒絲和史庫特之間，立場最尷尬。（圖／翻攝自推特）

然而史庫特也不孤單，除了旗下藝人小賈斯汀直接發文為了他槓上泰勒絲外，以《冰雪奇緣》主題曲《Let It Go》走紅的黛咪拉瓦托，也點讚了史庫特的貼文。不過立場最尷尬的當屬他旗下的另一名天后亞莉安娜，她默默刪除了最一開始祝賀史庫特收購大機器唱片的貼文，這讓網友們認為：「同是女性歌手，亞莉安娜應該是支持泰勒絲的，只是對方是自己的經紀人，她真的也不方便多說什麼。」

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）槓上小賈斯汀、亞莉安娜經紀人史庫特（Scooter Braun）。（圖／翻攝自IG、推特）

▲泰勒絲前六張專輯的版權近日易主。（圖／翻攝自IG）

據悉史庫特以3億美金買下該公司，其中一半以上的費用，都是收購泰勒絲前6張專輯的版權。這讓泰勒絲在台灣時間1日凌晨在Tumblr發文表示：「當我把版權交給史考特（大機器唱片執行長Scott Borchetta）時，我就接受了他最終會賣掉它們的事實。但即使在我最可怕的惡夢中，我都沒有想過買家會是史庫特！」

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泰勒絲, Taylor Swift, 史庫特, Scooter Braun, 小賈斯汀, Justin Bieber, 亞莉安娜, Ariana

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