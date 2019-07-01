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小賈斯汀槓上泰勒絲！　發文力挺經紀人批「裝可憐」：妳在博同情

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）14年心血、前六張專輯的版權，近日以超過3億美金（約台幣90億）的天價賣給旗下有小賈斯汀、亞莉安娜知名經紀人史庫特（Scooter Braun）。這讓泰勒絲發文痛批：「他多年來對我不斷霸凌！」不過小賈斯汀接著發文力挺經紀人，指泰勒絲「裝可憐」，雙方砲火猛烈。

▲▼小賈斯汀力挺經紀人槓上泰勒絲。（圖／翻攝自IG）

▲小賈斯汀貼出合照，爲力挺經紀人槓上泰勒絲。（圖／翻攝自IG）

泰勒絲在IG限時動態放上2016年她正與饒舌歌手肯伊威斯特（Kayne West）以及其妻子金卡達夏（Kim Kardashian）吵得不可開交，並受到大批網友灌爆社群網站霸凌時，小賈斯汀曾貼出與肯伊威斯特的視訊照，並寫道：「泰勒絲怎麼啦？」史庫特也是照片中的一人，指自己多年來不斷受到對方霸凌。

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不過小賈斯汀接著發文力挺經紀人，他先向自己2016的「玩笑」向泰勒絲道歉，表示：「當時我覺得那樣做滿好玩的，回頭看我做得不對，沒有考慮到妳的感受。」但也澄清，當時在視訊的過程中，其實包括史庫特在內的所有人，都沒有提到任何關於泰勒絲的事情。

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）槓上小賈斯汀、亞莉安娜經紀人史庫特（Scooter Braun）。（圖／翻攝自IG、推特）

▲泰勒絲指小賈斯汀發出的貼文中，裡面就出現史庫特。（圖／翻攝自IG）

小賈斯汀寫道：「事實上，史庫特是提醒我不要開這樣玩笑的人，他一直在背後支持妳。」因此他認為，泰勒絲公開發文討伐史庫特，使他遭受非議是非常不公平的行為，「妳發文的目的是什麼？對於我來說，妳似乎是想博取同情，讓妳的粉絲看到後，轉過頭去攻擊史庫特。」

他強調：「我和史庫特都是愛妳的，能解決矛盾的唯一做法就是溝通，我不覺得在網路上彼此爭論能得出什麼結果。」並稱自己是看到身旁的朋友被詆毀，決定挺身而出。史庫特點讚了這篇貼文，小賈斯汀的妻子海莉回覆：「很紳士。」贊同自己先生的做法，但小賈斯汀這篇發文，卻再次燃燒起雙方粉絲戰火，甚至歐美各大咖歌手也開始選邊站。

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）槓上小賈斯汀、亞莉安娜經紀人史庫特（Scooter Braun）。（圖／翻攝自IG、推特）

▲知名經紀人史庫特旗下擁有小賈斯汀、亞莉安娜等歌手。（圖／翻攝自推特）

泰勒絲15歲時簽約大機器唱片，一步步從「鄉村小天后」成爲「流行樂天后」，每張專輯的價值就高達2000萬美金（約台幣6億）。去年11月泰勒絲與前東家合約正式宣告結束，她選擇加盟聯眾唱片（Republic Records）。當時雙方談續約條件時，泰勒絲就提出希望能掌控自己唱片的所有版權，但最終協商破局。

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）槓上小賈斯汀、亞莉安娜經紀人史庫特（Scooter Braun）。（圖／翻攝自IG、推特）

▲泰勒絲前六張專輯的版權近日易主。（圖／翻攝自IG）

短短一年，大機器唱片就轉手易主，買家就是知名經紀人史庫特的娛樂公司Ithaca Holdings。據悉他以3億美金買下該公司，其中一半以上的費用，都是收購泰勒絲前6張專輯的版權。這讓泰勒絲在台灣時間1日凌晨在Tumblr發文表示：「當我把版權交給史考特（大機器唱片執行長Scott Borchetta）時，我就接受了他最終會賣掉它們的事實。但即使在我最可怕的惡夢中，我都沒有想過買家會是史庫特！」

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泰勒絲, Taylor Swift, 史庫特, Scooter Braun, 小賈斯汀, Justin Bieber

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