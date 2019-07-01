泰勒絲14年心血「被賣到敵人手中」　發文控小賈斯汀經紀人：多年來一直霸凌我！

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）即將在8月23日發行新專輯《Lover》，不過近來她的前東家大機器唱片（Big Machine Records）以超過3億美金（約台幣90億）的天價，將公司廠牌賣給旗下有小賈斯汀、亞莉安娜知名經紀人史庫特（Scooter Braun），這讓泰勒絲發文痛批：「他多年來對我不斷霸凌！」

▲泰勒絲去年與舊東家結束合約，據悉版權問題喬不攏是破局最大原因。（圖／環球提供）

一場併購案，衍生出近年來歐美音樂圈最大的集體撕破臉事件。泰勒絲15歲時簽約大機器唱片，一步步從「鄉村小天后」成爲「流行樂天后」。但小廟住不了大佛，去年11月泰勒絲與前東家合約正式宣告結束，她選擇加盟聯眾唱片（Republic Records），將於今年8月發行轉換新東家的首張專輯《Lover》。

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▲泰勒絲前六張專輯的版權被賣掉。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

據外媒表示，泰勒絲每張專輯的價值就高達2000萬美金（約台幣6億），當時雙方談續約條件時，泰勒絲就提出希望能掌控自己唱片的所有版權，但最終協商破局。而短短一年，大機器唱片就轉手易主，買家就是知名經紀人史庫特的娛樂公司Ithaca Holdings。據悉他以3億美金買下該公司，其中一半以上的費用，就是用於收購泰勒絲前6張專輯的版權。

泰勒絲在台灣時間1日凌晨在Tumblr發文表示：「當我把版權交給史考特（大機器唱片執行長Scott Borchetta）時，我就接受了他最終會賣掉它們的事實。但即使在我最可怕的惡夢中，我都沒有想過買家會是史庫特！」

▲知名經紀人史庫特（左）旗下擁有小賈斯汀、亞莉安娜（右）等歌手。（圖／翻攝自推特）



她接著表示：「這幾年每當史考特從我嘴巴聽到史庫特這個名字時，我不是在哭，就是在忍住不哭。」泰勒絲指控當年她與歌手肯伊威斯特（Kayne West）以及其妻子金卡達夏（Kim Kardashian）隔空交火並被對方發起網路霸凌時，史庫特就是參與其中的同夥，因此泰勒絲完全無法接受，自己視如孩子般的心血，最終被「永遠的」交到了敵人的手中。

▲泰勒絲控訴多年來受到史庫特霸凌。（圖／翻攝自IG）

泰勒絲在文章最後表示：「我很慶幸，我把自己的過去交給史考特，而不是未來。我現在簽約了一個新品牌，他們允許我擁有創作的一切版權。我希望所有有音樂夢想的藝術家，在讀過這篇文章後，都能學習如何在談判中更好的保護自己。」