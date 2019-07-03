沈春華哭了：看到親情的偉大！名人激推紀錄片《如常》

記者林映妤／台北報導

紀錄片《如常》引起名人激烈好評！「當阿嬤送雅觀去唸書，還要住校，他們倆依依不捨的道別，阿嬤叮嚀又叮囑她要好好地照顧自己，雅觀也捨不得阿嬤……那一幕，讓我看到親情的偉大，也看到了希望。」主播沈春華看完電影，回想起祖孫離別的那一刻，忍不住眼眶泛紅！



謝欣志、陳芝安執導的紀錄片《如常》，耗時18個月拍攝，深刻而又動人的情節，打動許多觀眾，更讓媒體人感動不已。

▲沈春華看《如常》感動泛淚。（圖／星泰提供）

沈春華和許多觀眾一樣，在故事裡，感受到與自身經驗貼切的真實感。「不管你在生活中的角色是女兒還是媽媽，或許你覺得你是強者、你在陪伴人；但是反過來，其實被我們陪伴的人也正陪伴著我們，就像電影裡面有一句話『用生命陪伴生命』。」

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演員劉爾金帶著讀高中的兒子一起來看電影，影片中的苦厄與溫暖，讓他不禁感歎現今社會，人與人之間太容易因為一點小衝突就怒目相向。劉爾金希望爸爸媽媽們，給孩子一個機會教育，「透過紀錄片，看看社會上還有許多需要幫助的人，點點滴滴的真實故事，不是只有苦，也有正向的力量！」



天生好歌喉加上後天的努力，才能成功，小胖林育群在看過電影後反思，除了追求成就，人生其實還有更重要的面向。「我們還能拓展人生的寬度，小人物也可以是幸福的，也是有能力幫助人的。這讓我也會想想自己，我能幫助多少人，希望多利用自己的影響力多為社會付出！」

▲謝哲青感嘆只要有一兩個人傾力幫忙，就有家庭能獲得改善。（圖／星泰提供）



知名作家、主持人謝哲青，在看過《如常》後，不禁感嘆，片中所真實記錄的隔代教養、偏鄉教育…等問題，對於在花蓮成長的他來說，都是熟悉而不陌生的。但是影片中給予的不只是現實是什麼，也對困境提出解答。



謝哲青說，「人和植物，同樣有向上、向陽的渴望，我們渴望光明、渴望掙脫貧窮，在這樣的生命情境裡，有這麼多志工願意投入陪伴，即便不是每個都有回收，只要有一兩個種子發芽，就會為許多家庭帶來希望。」

生命的瞬滅與繼起，延續在一顆為他人著想的心。一如片中人物余輝雄在生命的最後捐出身體，成為大體老師，而他的妻子宋美智，在失去老伴後，仍堅持著志工的道路，他們所陪伴著單親少女小添，也逐漸長大，順利考上大學。《如常》現正熱映。

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