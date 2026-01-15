遭爆砍中央社年終獎金！胡婉玲發聲明　3點關鍵反擊「惡意誣蔑」

記者陳芊秀／綜合報導

國家通訊社《中央社》驚傳在社長胡婉玲主導下，員工年終獎金從慣例的1.5個月縮減至1個月，引發工會強烈反對。而胡婉玲昨日晚間透過社群平台發表嚴正聲明反擊，強調爆料內容與事實嚴重不符。

▲中央社社長胡婉玲。（圖／資料照）

決策權在董事會

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對外界質疑，胡婉玲在聲明中提出三點關鍵說明。首先她透露，一個多月前曾在例行幹部會議中明確表達，將會「力守同仁的年終獎金幅度」，當時有十多位幹部在場見證。第二點，她強調中央社年終獎金的發放依據法規與公司治理機制，屬於「董事會職權範圍」，最終裁決權完全在董事會。第三點，她表示本次方案係由社方根據不同財務情境「兩案並陳」，提交給董事會審議裁決，並非社長一人獨斷。

揭中央社財務挑戰

胡婉玲也藉此機會說明中央社目前面臨的財務挑戰。她指出，中央社目前自籌款比例高達52.5%，且政府補助金額近期又在立法院被刪砍1600萬元，處境可謂雪上加霜。

然而，儘管面臨經費縮減，胡婉玲強調她與事業部同仁仍四處張羅經費，且 114 年度的收支結果最終優於預期。她痛心表示，努力爭取經費的結果未得到鼓勵，反而換來「惡意誣蔑」，令她深感遺憾。

嚴正正視聽

對於遭媒體指名是她欲砍年終獎金，胡婉玲直言該報導「扭曲事實」，恐誤導大眾對中央社決策流程的認知。她呼籲相關討論應建立在完整事實與正確理解之上，以維護制度尊嚴與事實清楚。她在聲明最後也向全體同仁表達感謝，強調中央社作為國家通訊社，未來仍會堅持制度與專業責任，也感謝各界對此事的關心。

▲胡婉玲聲明。（圖／翻攝自臉書）

【胡婉玲臉書聲明】

針對外界有關中央社年終獎金決定過程之相關報導，內容與實際情形不符，為維護事實清楚與制度尊嚴，特此說明如下：

我曾在一個多月前的例行幹部會議中，表達將力守同仁的年終獎金幅度，（有十多位幹部見證）；惟中央社年終獎金之發放，依相關法規及公司治理機制，屬董事會職權範圍，最終決定權亦完全在董事會。本次年終獎金方案，係依法規規定，由社方就不同財務情境提出兩案並陳，供董事會審議與裁決。

現階段的中央社自籌款比例高達52.5%是事實；政府補助金額在立法院再被刪砍1600萬，情勢雪上加霜，也是事實。我和事業部同仁如何打拼，到處張羅經費，相信許多人看在眼裡。最後，114年度的收支，結果優於預期！得到的不是鼓勵？竟然是惡意誣蔑？！

對於上報扭曲、指名是我欲砍年終獎金ㄧ事，恐讓受聽大眾對實際決策流程有所誤導，特此澄清，以正視聽。

中央社作為國家通訊社，始終重視制度、專業與責任，也期待相關討論能建立在完整事實與正確理解之上。

感謝各界關心，亦感謝全體同仁對中央社的付出與支持。

特此聲明。