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宣傳電影爆衝突！不爽被說「難看」女星回嗆：Go fxxk herself

記者林映妤／台北報導

奧斯卡影后黛安基頓（Diane Keaton）和曾入圍奧斯卡女配角的賈姬威佛（Jacki Weaver）主演《舞娘辣辣隊》，該片改編自一群阿嬤所組成的神級啦啦隊真實故事。然而近期賈姬威佛為了宣傳電影，與《阿達一族》安潔莉卡休斯頓（Anjelica Huston）槓上，直接嗆對方：「Go fuck herself！」引發爭議。

▲▼《舞娘辣辣隊》黛安基頓、賈姬威佛。（圖／牽猴子提供）

▲▼《舞娘辣辣隊》賈姬威佛罵安潔莉卡：Go fuck herself！（圖／牽猴子提供／美聯社）

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▲▼《阿達一族》安潔莉卡休斯頓（Anjelica Huston）。（圖／美聯社）

2人翻臉起因是安潔莉卡在接受媒體訪問時，被問到對於《舞娘辣辣隊》的評價，她表示自己給不出好評，因為不喜歡描寫老人東山再起的內容。事後賈姬威佛受訪時回嗆：「Go fuck herself！我對她有點失望，因為我一直以來都蠻崇拜安潔莉卡，她這樣說真是有點小氣。」

不過事後賈姬威佛還是道歉，對於自己講了這麼重的字感到後悔：「我不應該這麼說的，我覺得很不好意思。」雖然掀起議論，但也可見賈姬威佛心直口快的直爽性格。

▲▼《舞娘辣辣隊》黛安基頓、賈姬威佛。（圖／牽猴子提供）

▲▼賈姬威佛性格嗆辣直接。（圖／牽猴子提供）

▲▼《舞娘辣辣隊》黛安基頓、賈姬威佛。（圖／牽猴子提供）

戲外奔放，片中賈姬威佛飾演的角色也是個火辣又口無遮攔的美魔女，嗜好就是大談性事話題，笑果十足。除了嫌棄安養社區太少男人能硬得起來，還大開自己得過性病的玩笑，更嗆高中女生的胸部只是比較高而已，甚至被發現窩藏了小鮮肉在家！

《舞娘辣辣隊》敘述瑪莎（黛安基頓　飾）住進養老社區，和熱情的鄰居雪洛（賈姬威佛　飾）喇賽透露曾夢想成為啦啦隊。在雪洛的鼓吹下，2人想組一支「舞娘辣辣隊」，雖然沒人看好這支平均年齡超過60歲的啦啦隊成團，但他們不但成功組團，還豁出去報名全美啦啦隊比賽，和高中辣妹們一決高下，顛覆年齡、挑戰人生！《舞娘辣辣隊》7月12日上映。

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舞娘辣辣隊, 黛安基頓, 賈姬威佛

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