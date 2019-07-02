獨家／周美玲成為美國影藝學院會員！李安、侯孝賢後…台灣第一位女導

▲周美玲成為台灣第一位受邀成為影藝學院會員的女性導演。（圖／資料照／三映電影提供）

記者林映妤／台北報導

奧斯卡主辦單位美國影藝學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences，AMPAS）1日宣布今年新增842名新會員，其中驚見台灣導演周美玲，她是繼李安、侯孝賢後第3位受邀成為影藝學院會員的台灣導演，也是台灣女性導演第一人！周美玲回應《ETtoday》，笑說自己也是今天看新聞才知道！

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▲周美玲受邀成為美國影藝學院會員，是台灣第3人。（圖／翻攝自美國影藝學院官網）

對於影藝學院受邀，周美玲透露完全不認識內部會員，更不曉得是否有人推薦、引薦，因為自己都忙著拍片，與影藝學院可說是零接觸。在影藝學院網站上，名列導演項目的周美玲，被列出的作品有沈建宏、是元介主演的《阿青，回家了》（Ching's Way Homes）與楊丞琳、梁洛施主演的《刺青》（Spider Lilies），前者談死刑、廢死議題；後者則是同志電影。

▲周美玲曾與是元介一起宣傳《阿青，回家了》接受《ETtoday》訪問。（圖／資料照／記者黃軍瑋攝）

成為李安、侯孝賢之後台灣第3位影藝學院會員，周美玲謙稱「他們真的都是非常厲害的大師」，也表示能夠受邀當然感受很特別，「我絕對不是因為最優秀而受邀，可能是因為我的作品具有亞洲女性、同志視角以及獨到的社會關懷角度，或許能協助補充這樣的觀點吧！」

今年成為影藝學院會員的842名演藝人員，來自59個國家，其中50%是女性，29%是有色人種，多年來會員佔比因為都是年長白人男性，「老白男」現象曾掀起「奧斯卡好白」（#OscarsSoWhite）爭議，近年來學院也致力於增加女性與少數族裔會員，希望能在會員比例上更多元化，並希望在2020年前將女性與非白人會員人數增加一倍。

周美玲也提到，影藝學院近年最為人非議的無非就是性別、種族歧視，「他們缺乏非西方、非美國或是亞洲女性的觀點，應該也是希望成員能夠更多元。」

▲今年《刺青》12周年放映，周美玲還邀請小蠻、邵翔、王樂妍到場支持。（圖／三映電影提供）

今年是影藝學院首次新會員女性比例達到5成，另外經常由男性主宰的導演、編劇、製作人類別，今年也首次出現女性會員多於男性的情況。在整體上，現今女性會員比例將上升到32%，2015年時只有25%；至於非白人會員現今雖然僅有16%，但相較2015年的8%，也已經翻倍。

周美玲近日忙拍電影《帥T空姊》，逐步實現在6個華人城市拍攝同志片的計畫，《帥T空姊》預計月底在新加坡殺青，9月她還要在台北拍攝《愛情殺人紀事》，預計明年上映。

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