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林宥嘉《聲林2》再合體老蕭　工作中與老婆吃生日大餐

記者蕭雅玲／台北報導

林宥嘉與蕭敬騰再次合體選秀節目《聲林之王2》擔任導師，即將自8月23日晚上九點在《ETtoday新聞雲》重磅登場，今（2日）舉辦首錄記者會，搭檔蕭敬騰、主持人Lulu得知他昨天剛過32歲生日，在台上唱起生日快樂歌。

▲聲林之王首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林宥嘉合體蕭敬騰擔任《聲林之王2》導師。（圖／記者林敬旻攝）

林宥嘉透露，生日當天因有工作在忙，沒有特別過，但昨天中午有特別抽空跟老婆丁文琪一起吃「生日大餐」。而記者會上《聲林之王》人氣選手「小烏龜」鄭可強與Gail也準備神秘禮物獻上祝福，由於林宥嘉在生日時有提到希望要有一副沒有刮痕的太陽眼鏡，Gail馬上實現他的願望，送他一副太陽眼鏡，讓他覺得很驚喜。

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林宥嘉二度接下《聲林之王2》導師任務，製作單位更請來多位重量級的飛行導師，對此他也說：「今年有多位大咖級的飛行導師，因為現在的音樂類型更分眾，也愈來愈年輕化，相信今年飛行導師風格也會有不一樣。」

▲聲林之王首錄。（圖／記者林敬旻攝）
▲林宥嘉、Lulu以及蕭敬騰現身《聲林之王2》首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於E-City都會台播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。

▲聲林之王首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《聲林之王2》首錄，人氣選手Gail與鄭可強線上對聯，給蕭敬騰與林宥嘉兩位導師。（圖／記者林敬旻攝）

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：
https://junglevoice.ettoday.net/

●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團：https://goo.gl/dWj4E2

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林宥嘉, 蕭敬騰, Lulu, Gail, 鄭可強

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