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湯姆霍蘭德「海邊撩辣妹」慘被無視　對方直接略過⋯真相曝光全笑了

記者蕭采薇／綜合報導

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的《蜘蛛人：離家日》即將在7月3日台灣全面上映，近來他也忙於宣傳新片，並在節目上透露兩段「撩妹失敗」的糗事。暱稱「小蜘蛛」的他，儘管已是好萊塢知名影星，有次想在海邊幫親弟弟山姆霍蘭德（Sam Holland）把妹，卻被辣妹直接無視。

▲▼湯姆霍蘭德曬全家福。（圖／翻攝自湯姆霍蘭德IG）

▲湯姆霍蘭德（左）家中三兄弟感情非常好。（圖／翻攝自湯姆霍蘭德IG）

湯姆霍蘭德近來上節目宣傳《蜘蛛人：離家日》，主持人笑稱他是撩妹高手，卻讓「小蜘蛛」當場爆出糗事。湯姆霍蘭德透露，有次家族旅遊到了夏威夷，看了滿沙灘的辣妹，童星出身的演員弟弟山姆霍蘭德當時單身，直喊想約會，於是他對弟弟說：「要有故事，就得先讓她們認出我。」

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▲▼「蜘蛛人」湯姆霍蘭德,第90屆奧斯卡紅毯,奧斯卡星光大道。（圖／達志影像／美聯社）

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德自爆撩妹糗事。（圖／達志影像／美聯社）

於是他們看準了一個「光彩奪目」的美女，當她靠近時，湯姆霍蘭德露出微笑準備好要跟打招呼，對方卻看了他一眼，然後直接略過，並對著後方的山姆霍蘭德說：「嗨，你是提摩西嗎？」原來對方認錯人，把山姆認成法裔美籍、暱稱「甜茶」的花美男演員提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）。

▲▼山姆霍蘭德被錯認成提摩西夏勒梅。（圖／翻攝自IG／山姆霍蘭德／提摩西夏勒梅）

▲山姆霍蘭德（左）被錯認成提摩西夏勒梅（右）。（圖／翻攝自IG／山姆霍蘭德／提摩西夏勒梅）

山姆霍蘭德立刻從善如流地回答：「是的。」也讓湯姆霍蘭德尷尬笑說，弟弟因為長得像提摩西夏勒梅，所以人氣比自己還高。

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湯姆霍蘭德, Tom Holland, 小蜘蛛, 荷蘭弟, 山姆霍蘭德, Sam Holland

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