紅髮艾德找22巨星「宇宙最強陣容」合作　小賈斯汀、火星人布魯諾、阿姆都in

記者蕭采薇／綜合報導

「神曲製造機」英國歌王紅髮艾德（Ed Sheeran）繼轟炸全球排行的冠軍專輯《÷》之後，紅髮艾德閃電推出全新專輯《No. 6 Collaborations Project》，邀來小賈斯汀、火星人布魯諾、阿姆、五角、卡蒂B、卡蜜拉、凱利德等22組豪華巨星陣容聯合站台。

▲紅髮艾德新作邀小賈斯汀、火星人布魯諾、阿姆、五角等22組豪華巨星陣容聯合站台。（圖／記者湯興漢攝）

紅髮艾德在2011年還是個獨立歌手時，已自力發行許多 EP，包括一張找來許多饒舌歌手合唱的《5》，和多位歌手互動產生的化學效應令他念念不忘。走紅之後，他雖然時常為人跨刀，卻從未有機會在自己的專輯裡邀人攜手飆歌，此次專輯終於讓他夢想成真，15首歌曲分別邀請仰慕已久的歌手合唱，激盪前所未見的音樂火花。

請繼續往下閱讀...

▲紅髮艾德新作邀22組豪華巨星陣容聯合站台。（圖／翻攝自推特）

在首支主打MV《I Don’t Care》中，與小賈斯汀大玩各種搞笑合成；緊接著在第二支釋出的MV《Cross Me》中，也透過合成效果「大秀舞技」，讓粉絲第一次見到會跳舞的紅髮艾德。《No. 6 Collaborations Project》6月24日開始搶購、7月12日全面發行。

▲紅髮艾德NO.6 概念小巴開跑。（圖／華納提供）

紅髮艾德2019全新概念合作專輯此外，全球獨家「Ed Sheeran NO.6 Mini Van 紅髮艾德 NO.6 概念小巴」也將從6月28日開始繞行台北一個月，只要在街上野生捕捉到概念小巴，就有機會抽7月13日神秘活動VIP資格，詳情請見Warner Music Taiwan（西洋）臉書粉絲團。