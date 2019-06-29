泰勒絲「號召21名人挺LGBTQ」　同志歌手嗆炒作：我不吃這套！

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）近日在新單曲《You Need to Calm Down》MV中與前閨蜜凱蒂佩芮（Katy Perry）大和解，並號召21位名人為LGBTQ族群發聲，引起討論。不過已出櫃的英國同志歌手威爾楊（Will Young）卻公開表示：「不吃泰勒絲這套！」

▲同志歌手威爾楊嗆聲泰勒絲「我不吃這套」。（圖／翻攝自網路）

《You Need to Calm Down》除了找到凱蒂佩芮外，還包括泰勒絲的好友「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）、《酷男的異想世界》節目班底、知名女同志Youtuber漢娜哈特（Hannah Hart）等21位名人參與，他們共通點就是致力於為LGBTQ議題發聲的名人，為法案一起發揮影響力。

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▲泰勒絲在MV中與凱蒂佩芮和解。（圖／翻攝自YouTube／Taylor Swift）

美國俄勒岡州參議員傑夫馬克立19日特地在推特發文，感謝泰勒絲為平權法案做出的努力。他在文中表示：「如果在幾年前當我第一次提出平等法案的時候，知道以後會成為泰勒絲為LGBTQ群體努力創作的新歌的一部分，我是絕對不信的，感謝每一位為通過我們的法案而付出一切的人。」

▲泰勒絲《You Need to Calm Down》MV找來21位美國名人合作。（圖／翻攝自YouTube／Taylor Swift）

不過英國歌手威爾楊卻公開表示：「她是出色的詞曲創作者，但身為一名同志，我不吃泰勒絲這套！」他認為不是不認同泰勒絲挺同志，而是對背後動機感到質疑：「如果她以同志為傲，為什麼不在同志驕傲月（6月）以外的時間做？」言下之意是認為泰勒絲藉著同志議題，搭上「同志驕傲月」炒作新作品。

▲泰勒絲透過MV為LGBTQ族群發聲。（圖／翻攝自YouTube／Taylor Swift）

事實上，泰勒絲在2016年美國總統大選時，因為對川普對於同志不友善政策保持沈默，一度讓始終挺她的同志歌迷受傷。不過另一方面，泰勒絲近來年確實常為LGBTQ族群發聲，甚至出席了同志歌迷的婚禮，她年初接受訪問時也表示，越來越能大聲說出自己的政治主張。

▲泰勒絲透過MV為LGBTQ族群發聲。（圖／翻攝自YouTube／Taylor Swift）