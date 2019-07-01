Selina機場這樣穿「凸顯小臉」！　穿搭1重點公開…網一看全笑歪

記者李湘文／綜合報導

藝人Selina（任家萱）有著俏皮一面，常常毫不在意的大方自黑，以此吸引了不少粉絲。她1日在社群網站分享機場穿搭，也再次拿自己開玩笑，笑說之所以這樣搭配，原因是「這樣才能凸顯我的『小』臉蛋」，讓網友莞爾。

▲Selina分享機場穿搭。（圖／翻攝自臉書／任家萱 Selina）

Selina上傳在機場拍的照片，身上穿著寬鬆的藍色吊帶褲、貝雷帽，搭配體積超大的斜肩包，還有一副方框墨鏡，顯得特別俏皮減齡。她還附上一張白眼醜照，幽默介紹：「我喜歡大帽子、大褲子、大包包、大眼鏡……甚至大白眼！因為這樣才能凸顯我的『小』臉蛋……」

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▲Selina大方PO醜照。（圖／翻攝自臉書／任家萱 Selina）

Selina自黑的發文逗笑粉絲，許多人笑出來，但還是稱讚「臉本來就小」、「這是瓜子臉啊」、「真的好小」、「不管怎麼穿都是最美的」，一個個都努力給予偶像信心。

▲Selina機場穿搭重點，就是什麼都要大。（圖／翻攝自臉書／任家萱 Selina）

事實上，Selina因為臉型偏圓，常常受到網友議論身材，之前去參加大陸節目《加油好身材》，卯起來連續健身20天，體脂從30降到21，身形都小了一號。她曾分享瘦身方式，三餐一定會有一餐會健康吃，例如早餐吃250克優格搭配新鮮水果，2個小時之後如果餓了，就會吃一般的午餐，但午餐和晚餐不會吃到最飽，這樣既能滿足口腹之慾，也可以維持三餐的控制。

▲Selina先前認真健身，瘦了不少。（圖／翻攝自臉書／任家萱 Selina）

此外，Selina每周會進行至少一次心肺跟肌肉訓練，想要練臀大肌可以視個人狀況進行負重訓練，平時也能以弓箭步、向後上踢腿來做提拉。另外，運動時可以透過意識去加強意志，「要告訴自己這塊要用力，要感覺到它真的有在用力。」無形之間就會產生效果。