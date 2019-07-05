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吳慷仁：演員身分變虛榮　自嘆求愛情不容易啊！

記者蕭雅玲／台北報導

吳慷仁日前上TVBS《看板人物》接受專訪表示：「入行十年，花了五年找到『我是個演員』的定位，之後又花了五年發現原來『我只是個演員』。」演戲這件事對他而言，還有太多事情需要學習！

▲▼吳慷仁。（圖／TVBS）

▲吳慷仁日前上《看板人物》接受專訪。（圖／TVBS）

吳慷仁表示：「演員這個身分，帶給我很多虛榮，也肯定了我很多的成就，但也因為演員這個角色，影響了我生活中很多面向。」他也說，自己以前很愛坐捷運，但現在就比較少坐，與人相處上有時會帶著一點防備心，更別說是談感情。

入行以來緋聞對象大多是圈內人，對於這樣的印象他也說：「這10年來我從沒休息過，表示我沒什麼私人生活，不管圈內圈外，她們是我唯一能認識到的女生。」當他全心投入一個工作的時候，他反而很容易看到別人的好，只是在他目前的人生隙縫，要發展出一段特別的關係，對他而言並不太容易。

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節目中他透露自己在2018年面臨了演藝生涯的迷惘期，當時接演了《非分熟女》，全廣東話的對白，恰巧提供他一個自我突破的機會，為了詮釋劇中角色，還特地找了在台開茶餐廳的香港老闆，趁營業的空檔幫他順劇本，教他講廣東話，也因為拍了這部戲，讓他找到了演藝路上新的方向。

初入行時有人跟他說：「你的臉就是男二的臉！」但後來接踵而來的戲約，讓他躍上八點檔演男一，精湛演技也因此獲得肯定，對此他謙虛表示：「可能台灣有一陣子很缺男演員，所以剛好有機會讓我演男一！」

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