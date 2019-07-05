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龍鳳胎兒女九月出國讀書　于美人憂一去30年不再回來了！

記者蕭雅玲／台北報導

于美人連續十一年率領「做好是小組」，以義賣甜點的方式幫單親媽媽募款，本身也是單親媽媽的她，今（5日）出席記者會，提到龍鳳胎兒女即將在9月出國讀書，早已做好與小孩分離的新離準備，「他們一去不一定是3年，有可能一去就30年就不回來了，並在那邊找工作！」而自己也早做好隨時跟小孩分離的心理準備。

▲▼于美人。（圖／做好事小組）

▲于美人連續11年率領做好事小組義賣甜點。（圖／做好事小組）

于美人的龍鳳胎兒女今年18歲，回憶他們第一次離家去上海參加夏令營時，因為營隊不能打電話，一個月無法聯繫到小孩，剛開始還緊張到不行，後來就慢慢適應他們不在的狀況。

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還有一次他們去一個長達三個月的學習課程，「我只有星期二可以打電話給他們」，三個月後兒女回台，于美人發現因當地後比較乾，結果他們皮發都抓破了，全身都是疤，讓她心疼對兒女說：「皮膚都抓破為什麼不講？我打電話問你們，還跟我說你們很好！」沒想到小孩回她：「媽！父母遠在千里之外，報喜不報憂！」讓于美人也發現小孩真的長大了。

于美人與前夫王維倫（James）離婚六年，龍鳳胎兒女九月出國後，她一個人將面臨「空巢期」的到來，被問是否會找新的鳥進來？她笑言：「不只鳥進來，還要找鳳凰進來！」屆時還會開直播公開介紹男友。

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