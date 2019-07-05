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獨家／父罹雙失智症！紀寶如哽咽「爸已認不出兒子」

記者蕭雅玲／台北報導

視障歌手李炳輝日前傳在淡水市場暈倒，送醫診斷有二度中風的跡象，消息傳出後，台灣優質生命協會秘書長紀寶如的高齡80歲多歲的父親，也在日前因身體不適住院中，但她仍抽空前往探視李炳輝，幫忙協助他住院、復建等事宜後，再回到醫院抽空陪伴父親，就是不想自己的人生以後有遺憾。

▲▼紀寶如.林沖.林松義.司馬玉嬌.李炳輝.石中玉/長照服務專車聯合捐贈記者會-紀寶如 。（圖／記者黃克翔攝）

▲紀寶如近幾年投身做公益照顧弱勢家庭與老人。（圖／記者黃克翔攝）

紀寶如父親早年經商，這幾年因年事已高，身體機能都慢慢衰退中，半年前被醫師診斷出罹患阿茲罕默症以及帕金森症後，身體狀況便每況愈下，最近突然身體不適才送醫，目前也還在住院中。

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對於父親記憶漸漸衰退，她哽咽說：「今天早上去探視他都還認得我，但未來會變成怎樣我也不知道，因為他已經不認識我雙胞胎的哥哥了！」所以現在只要有空她就會抽空去多陪伴父親，就是希望不要做出讓自己後悔的事情。

▲▼ 《愛永不止息慈善餐會》-紀寶如,李炳輝,向娃,劉福助,鄭仲茵。（圖／記者黃克翔攝）

▲紀寶如身為台灣優質生命協會秘書長，經常以一己之力照顧資深藝人。,（圖／記者黃克翔攝）

紀寶如因擔任台灣優質生命協會秘書長，「自己做老人工作這麼多年，早已體會到生老病死是人生必經過程，也知道老人家老了生病需要陪伴，外面的人我都在照顧，更何況是自己的父親。」而她也因父親同時罹患兩種失智症，讓她開始籌劃推動老人失智等問題。

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