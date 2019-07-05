阿Ken念書念到哭　「菜英文」點餐丟臉丟到加拿大

記者蕭雅玲／台北報導

阿Ken曾在法國名導盧貝松《露西》片中客串，秀出流利的英文，才知道他曾在加拿大攻讀戲劇取得學位，《露西》女主角史嘉蕾喬韓森還曾邀請他到好萊塢發展，近來升格導演的他認為：「好萊塢是一定要去的，現在媒體多元化，跟國外接軌的頻率也高，雖然不確定未來會走到甚麼程度，但一定會與好萊塢有連結。」

▲阿Ken主持小學生英語競賽節目，將在七月底開播。（圖／中天提供）

日前他接下台灣第一個小學生英語競賽節目《愛的ABC –Jr英語練習生》，即將在7月28日晚間在中天播出，他坦承在台灣念書時英文其實不怎麼樣，尤其國中念的是私校，高壓式的教育讓他吃不消，「考試成績不好，回家念書念到哭，因為明天又要再考」。直到在爸爸的鼓勵下決定出國念書，抵達加拿大的瞬間，他瞬間如釋重負，從小喜愛表演的他，在學風開放的加拿大重新獲得自信，老師也常鼓勵他說：「你很棒！你是獨一無二的！」





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▲阿Ken曾因在台念書念不好而大哭。（圖／中天提供）

但其實阿Ken一開始在加拿大用英文溝通，還是讓他吃了不少苦頭，「我媽媽很厲害，她是英文跟法文的專家，陪著我去加拿大讓我安心」，但媽媽為了逼阿Ken練習英文，讓他嘗試自己去麥當勞點餐，「我根本不會講英文，連店員問我想吃甚麼我也講不出來，回家還因為覺得太丟臉跟媽媽大吵架。」卻也因為這樣的訓練方式，讓他英文進步很快，幾次之後他就不害怕開口講英文，「不要臉天下無敵，不要臉的到處講英文就對了，敢講才有進步」。