金曲慶功／艾怡良喝到半夜2點！「爸媽和男友」安靜躲一旁

記者關韶文／台北報導

金曲30圓滿落幕，艾怡良開心拿下「最佳作曲人」，再次拿下金曲獎，典禮後慶功宴受訪時，艾怡良笑得合不攏嘴，「我拿到我最想拿的獎！最開心的就是，因為這次是全創作，曲子能被聽見，加上這麼多資深作曲人，我當然會有點意外。」慶功宴上，男友也特別躲在一旁用餐，相當浪漫。

▲▼艾怡良爸媽和男友一同到場慶功。（圖／記者關韶文攝）

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首次嘗試全創作專輯，艾怡良形容自己是瞎子摸象，「我就是用生活記憶去拼湊曲子，沒想到被聽見了。」如同艾怡良在台上說的，「我不確定你要不要聽，這次我聽見了。」

過去拿下最佳女歌手時，艾怡良曾對舞台有膽怯，「這次經過全創作專輯，給了自己坦誠和救贖，從膽怯變成深愛。」被問到再次得獎後下一步該怎麼走，艾怡良則說，「接下來好好休息，好好生活。」經紀人則在一旁附和，還有很多歌債要還。

▲▼Lulu黃路梓茵、陳奕迅、艾怡良一同出席金曲30EMI環球慶功宴。（圖／記者李毓康攝）

值得一提的是，雖然慶功宴一路舉辦到半夜2點，但是艾怡良男友躲在餐廳角落，完全沒有任何怨言，「男朋友有來呀，他最近在台灣，但是他應該眼睛都快瞇起來，因為是一個很穩定作息的人。」活動結束後，艾怡良立刻到一旁陪伴等候已久的爸媽和男友，場面相當溫馨。