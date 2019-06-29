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金曲獎／蔡依林戰袍藏15年前紅毯秘密！　網翻對比照驚呆：女帝進化

記者關韶文／台北報導

「呸姐」蔡依林宣布拒走紅毯，引起業界喧然大波，而傍晚釋出最新一波「高清典禮造型」時，被眼尖歌迷發現背後含義，讓人不禁讚嘆，「蔡依林就是蔡依林！」

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蔡依林28日在臉書寫下，從昨天開始就在思考走紅毯的意義，她直說：「我知道我沒興趣， 那為何沒興趣？沒有熱忱啊～那不去的話，你會怕嗎？ 怕的是什麼？ 那些怕的東西，是真實存在的嗎？」入行以來，她總是害怕別人的想法，害怕不受肯定和認可， 更害怕被遺忘的恐懼，於是盲目的選擇躲在大人們的期望後頭，「那才是對的， 安全的，被愛的，成功的，甚至認為那就是真正蔡依林的樣子。」

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▲▼蔡依林。（圖／翻攝Jolin`s Fans Club & 依林520粉絲團）

▲蔡依林紅毯巧思被眼尖歌迷直接get到。（圖／翻攝Jolin's Fans Club & 依林520粉絲團）

在金曲典禮開始後，蔡依林雖然不走紅毯，但是公司釋出「官方高清照」，造型仍然氣勢十足，穿上Brandon Maxwell訂製服裝，上半身穿著吊帶裝，裡頭完全沒有衣服內搭，性感穿搭辣度表。

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▲▼金曲頒獎典禮－ 蔡依林。（圖／翻攝自索尼音樂提供）

▲▼蔡依林造型氣勢十足。（圖／索尼提供）

▲▼金曲頒獎典禮－ 蔡依林。（圖／翻攝自索尼音樂提供）

照片釋出後，死忠歌迷立刻想到2004年，蔡依林曾在星光紅毯上穿上「藍綠色系洋裝」，經過粉絲對比，兩件服裝雖然配色相同，但見證了從「花蝴蝶變成女王蜂」的氣勢十足。即使不走紅毯，蔡依林的一舉一動仍備受關注，連戰袍的巧思也被骨灰級歌迷get到！

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