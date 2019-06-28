TWICE驚喜現身36歲粉絲婚禮！　「新娘一轉頭」表情成最大亮點

記者張筱涵／綜合報導

南韓夯團TWICE日前曾因為私人行程前往夏威夷，全程保密到家完全沒有消息或是劇透照，而她們特別搭乘約8小時的飛機過去就是為了給粉絲一個大驚喜！

▲TWICE特別前往夏威夷祝福粉絲結婚。（圖／翻攝自BILIBILI／TWICE丶ONCE）

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33歲森琢人和大3歲的佳奈日前特別前往夏威夷舉行婚禮，新郎知道平時老婆很喜歡TWICE因此特別提出邀請，希望能創造一個永生難忘的驚喜。TWICE不只特地搭機8小時前往也準備了亮麗水藍色的禮服美艷現身，事前成員多賢為了日文祝福語「恭喜妳結婚」特別找Sana苦練，顫抖的雙手可以看見她很緊張。

▲多賢對要代表說祝福語很緊張。（圖／翻攝自BILIBILI／TWICE丶ONCE）

TWICE先躲在木門後偷看婚禮狀況，等到森琢人CUE：「今天這樣的日子為了讓佳奈更開心，有驚喜嘉賓特別到場了！」語畢她們綻放燦爛笑容同時拍著手入場，結果新娘因為太陽太大又嚇到說不出話來，反而露出了皺眉的表情，讓棚內主持人忍不住說：「（反應）有夠平淡的。」

▲TWICE一出場，佳奈似乎驚嚇過度。（圖／翻攝自BILIBILI／TWICE丶ONCE）

在如此深刻意義的日子，TWICE也特別清唱日文新歌《HAPPY HAPPY》祝福這對才子佳人，這時候新娘也比較放鬆一點臉上露出了些許笑容，但在合照時又變回緊張表情。事後接受訪問時，佳奈才感動地說：「真的嚇了很大一跳，嚇到完全說不出話來，真的變成一場難忘的婚禮了。」

▲TWICE和森琢人、佳奈夫妻合照。（圖／翻攝自BILIBILI／TWICE丶ONCE）