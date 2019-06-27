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為男友退出演藝圈…撐10年分手　李若彤後悔「應早點醒來」吐心聲

記者傅家妤／綜合報導

香港女星李若彤在1995年港版《神雕俠侶》中，飾演小龍女一角走紅，空靈脫俗氣質的她，多年來一直都有「最美小龍女」的稱號，過去她曾為了愛情淡出演藝圈，沒想到10年後還是以分手收場，近來她上大陸訪談節目回想起這段往事，坦言對當時放棄事業的決定感到後悔。

▲李若彤。（圖／翻攝自微博／李若彤）

▲李若彤被譽為「最美小龍女」。（圖／翻攝自微博／李若彤）

李若彤在1995年與古天樂拍攝TVB版《神鵰俠侶》，劇中「小龍女」的空靈氣質深受許多粉絲喜愛，1998年認識男友郭應泉，之後因為對方不希望她繼續演戲，因此決定引退，淡出演藝圈，沒想到男方卻不願意結婚，最後兩人在2008年分手，結束10年感情。

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▲李若彤。（圖／翻攝自微博／李若彤）

▲李若彤在事業高峰為了愛情引退。（圖／翻攝自微博／李若彤）

如今事隔多年，李若彤對當時在事業高峰期，選擇為愛引退的決定，感到後悔了。她在近來上訪談節目《魯豫有約一日遊》談及此事，「我不應該這樣做，那段時間是我最好的時候，應該還有更長、更遠、更大的發展，但我卻把整個人完全放棄。其實這樣對感情都不好，我應該保持自我，大家才會相處得更好。」

▲李若彤。（圖／翻攝自微博／李若彤）

▲李若彤近來受訪談及許多往事。（圖／翻攝自微博／目《魯豫有約一日遊》）

自2008年分手後，李若彤就一直沒有遇到那個對的人，期間曾有過追求者，她也曾嘗試接受新戀情，不過最後都不成功，「可能我沒有以前的那份妥協，以前我百分百以對方為主，男人總希望另一半百分百妥協。」她坦言因為自己喜歡大男人，所以經常被要求妥協，但如今的她已經不再是當年那個少女了，如今她也不再將感情看得那麼重，家人才是最重要的，不過她坦言自己最後悔的就是，沒有一個屬於自己的孩子，「因為我覺得我自己非常適合當個母親。」

受訪影片曝光後，不少粉絲看了都心疼不已，紛紛安慰：「女神現在自己好好的就行，以前都過去了」、「每個人都有自己的活法，現在開心最重要。」

▲李若彤。（圖／翻攝自微博／李若彤）

▲李若彤發文稱自己已重生。（圖／翻攝自微博／李若彤）

而李若彤稍早也在微博上發文：「經過一段很長的時間，你走出來的時候，你就覺得自己好像火鳳凰一樣重生，我現在真的有重生的感覺。一開始我會覺得為什麼我重生得那麼遲，應該更早一點就醒過來。現在我想，一切都是最好的安排，一切剛剛好。 」

▲李若彤。（圖／翻攝自微博／李若彤）

▲李若彤發文。（圖／翻攝自微博／李若彤）

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