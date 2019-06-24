YG梁鉉錫爆「性招待手段高明」　砸70億找女人陪富豪歐洲遊艇趴

記者吳睿慈／綜合報導

南韓經紀公司三大龍頭YG娛樂，前社長梁鉉錫日前遭爆料涉嫌性招待海外富豪，事件仍在調查中，他24日再度被MBC揭秘性招待手段超高明，竟包下媽媽桑與其酒家女，遠赴歐洲郵輪狂歡，一共花了韓幣2600億元（約台幣70億元），背後主使者被爆料就是YG。

▲▼YG梁鉉錫再被曝光性招待手段，目的是招待馬來西亞富豪。（圖／翻攝自MBC）



請繼續往下閱讀...

MBC電視台循線找到線索2014年10月，一群韓國女性在摩納哥打卡拍照，她們的真實身份正是江南有名的酒店小姐，受到馬來西亞雄厚財力的富豪招待，這10幾名女性就是由梁鉉錫關係密切的媽媽桑「鄭媽媽」所牽線。

▲▼一群人在馬來西亞富豪所擁有的豪華遊艇過夜，還逛遍當地名品。（圖／翻攝自MBC）



據報導，梁鉉錫當時先與鄭媽媽、馬來西亞富豪在江南夜店見面，1個月後，這些酒家女便被送出國，鄭媽媽還高額支付「旅遊費」，每人韓幣1千萬到2千萬不等（台幣約27萬到53萬左右），她們不是去玩，而是去「工作」，抵達當地後，馬來西亞富豪現身接應，帶著她們法國、義大利等地，逛遍各種名品店，這些爆料來源正是當時參與旅遊的其中一名酒家女，一行人共花了韓幣2600億元（約台幣70億元），梁鉉錫性招待涉嫌再度增大。

新聞曝光後，警方也表示已經傳喚同位證人（酒家女）到案說明，YG方則暫無回應。