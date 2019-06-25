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專訪／Hey! Say! Jump撂中文廝殺　中島裕翔嗑冰棒：好吃！

記者吳睿慈／專訪

日本傑尼斯男團Hey! Say! Jump帶著青澀、青春氣息出道，平均年齡15.6歲便站上東京巨蛋，打破紀錄。他們成軍12年，成員日前親自來到台灣宣布開唱好消息，知念侑李、中島裕翔、藪宏太抽空接受《ETtoday》專訪，入境隨俗用中文口頭禪對決，贏家中島裕翔果然是受過綜藝節目洗禮，一口回絕讓知念侑李、藪宏太品嚐美食的機會，藪宏太只能無奈喊著「天啊」，場面爆笑。

▲▼日團Hey! Say! JUMP專訪。（圖／記者張一中攝）

▲中島裕翔成為最後贏家。（圖／記者張一中攝）

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難得造訪台灣，Hey! Say! Jump接受「相撲聲控」遊戲挑戰，藪宏太抽到「幹嘛」對決知念侑李抽到「我好帥」，兩人認真練習發音後，藪宏太扯嗓狂喊「幹嘛」，激動到臉部漲紅，最後贏得勝利，不過，他隨後又抽到「天阿」單字對上中島裕翔的單字「好吃」，瞬間就被對方的人偶撂倒，中島裕翔成為最後贏家。

▲▼日團Hey! Say! JUMP專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼中島裕翔不給另外兩位成員吃冰棒，知念侑李、藪宏太只能用眼神品嚐。（圖／記者張一中攝）

▲▼日團Hey! Say! JUMP專訪。（圖／記者張一中攝）

中島裕翔喜愛吃甜食，在記者會上對珍珠奶茶讚嘆連連，此次在專訪時難得吃到珍珠奶茶口味的冰棒，他咬下第一口驚呼：「哇，整杯珍珠奶茶濃縮在裡面的感覺。」散發出驚訝的眼神，藪宏太輸了比賽則是把剛學會的中文學以致用喊著「天啊」，當被問到要不要分另外兩位隊友吃冰棒，他綜藝感十足，不讓藪宏太、知念侑李品嚐冰棒，臉上露出滿意笑容，藪宏太、知念侑李立刻倒在沙發上哀號。

▲▼日團Hey! Say! JUMP專訪。（圖／記者張一中攝）

▲Hey! Say! Jump成軍12年，團體長壽秘訣是溝通以及認同優點。（圖／記者張一中攝）

成軍12年來，成員間彼此擁有絕佳默契，藪宏太分享團體長壽秘訣：「應該還是溝通吧，還有認同那個人的優點。」若需要溝通的時候，也都是以輕鬆話題帶過，知念侑李說：「大家一起去吃飯，玩線上遊戲之類的，私底下也很常聯絡。」他再補充成員並不是刻意建立感情，只好剛好一起工作、一起生活了12年，自然而然關係就會很好了。

Hey! Say! Jump在演藝圈多方位發展，不少成員必須兼顧歌手跟演員兩職，藪宏太認為並沒有心境切換或適應不良的問題，「電視劇、舞台劇的現場又是不一樣的氣氛，論工作的話，在團體活動的時候會有很放鬆的感覺，有種回到家裡的心情，這也是因為大家製造出的氛圍。」中島裕翔認同他所說，接著回答：「回到Hey! Say! Jump的時候，就會很自然切換到Hey! Say! Jump的模式，像平常這樣講話，會說到自己最近對什麼事物感興趣。」

▲▼日團Hey! Say! JUMP專訪。（圖／記者張一中攝）

▲Hey! Say! Jump睽違7年，即將在10月5、6日來台開唱。（圖／記者張一中攝）

此趟訪台主要目的，Hey! Say! Jump親自宣布10月5、6日將在台灣象徵的演唱會場地「台北小巨蛋」舉辦演唱會，中島裕翔分享即將開唱的激動心情：「我們很樂於嘗試，也很希望把這份快樂傳達給粉絲，創造出很Happy的演唱會空間。」希望與粉絲同歡，演唱會詳情可洽超級圓頂官方臉書。

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Hey! Say! JUMP, 藪宏太, 山田涼介, 中島裕翔, 知念侑李

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