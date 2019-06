專訪／Hey! Say! Jump撂中文廝殺　中島裕翔嗑冰棒：好吃！

記者吳睿慈/專訪

日本傑尼斯男團Hey! Say! Jump帶著青澀、青春氣息出道,平均年齡15.6歲便站上東京巨蛋,打破紀錄。他們成軍12年,成員日前親自來到台灣宣布開唱好消息,知念侑李、中島裕翔、藪宏太抽空接受《ETtoday》專訪,入境隨俗用中文口頭禪對決,贏家中島裕翔果然是受過綜藝節目洗禮,一口回絕讓知念侑李、藪宏太品嚐美食的機會,藪宏太只能無奈喊著「天啊」,場面爆笑。

▲中島裕翔成為最後贏家。(圖/記者張一中攝)



難得造訪台灣,Hey! Say! Jump接受「相撲聲控」遊戲挑戰,藪宏太抽到「幹嘛」對決知念侑李抽到「我好帥」,兩人認真練習發音後,藪宏太扯嗓狂喊「幹嘛」,激動到臉部漲紅,最後贏得勝利,不過,他隨後又抽到「天阿」單字對上中島裕翔的單字「好吃」,瞬間就被對方的人偶撂倒,中島裕翔成為最後贏家。

▲▼中島裕翔不給另外兩位成員吃冰棒,知念侑李、藪宏太只能用眼神品嚐。(圖/記者張一中攝)



中島裕翔喜愛吃甜食,在記者會上對珍珠奶茶讚嘆連連,此次在專訪時難得吃到珍珠奶茶口味的冰棒,他咬下第一口驚呼:「哇,整杯珍珠奶茶濃縮在裡面的感覺。」散發出驚訝的眼神,藪宏太輸了比賽則是把剛學會的中文學以致用喊著「天啊」,當被問到要不要分另外兩位隊友吃冰棒,他綜藝感十足,不讓藪宏太、知念侑李品嚐冰棒,臉上露出滿意笑容,藪宏太、知念侑李立刻倒在沙發上哀號。

▲Hey! Say! Jump成軍12年,團體長壽秘訣是溝通以及認同優點。(圖/記者張一中攝)



成軍12年來,成員間彼此擁有絕佳默契,藪宏太分享團體長壽秘訣:「應該還是溝通吧,還有認同那個人的優點。」若需要溝通的時候,也都是以輕鬆話題帶過,知念侑李說:「大家一起去吃飯,玩線上遊戲之類的,私底下也很常聯絡。」他再補充成員並不是刻意建立感情,只好剛好一起工作、一起生活了12年,自然而然關係就會很好了。

Hey! Say! Jump在演藝圈多方位發展,不少成員必須兼顧歌手跟演員兩職,藪宏太認為並沒有心境切換或適應不良的問題,「電視劇、舞台劇的現場又是不一樣的氣氛,論工作的話,在團體活動的時候會有很放鬆的感覺,有種回到家裡的心情,這也是因為大家製造出的氛圍。」中島裕翔認同他所說,接著回答:「回到Hey! Say! Jump的時候,就會很自然切換到Hey! Say! Jump的模式,像平常這樣講話,會說到自己最近對什麼事物感興趣。」

▲Hey! Say! Jump睽違7年,即將在10月5、6日來台開唱。(圖/記者張一中攝)



此趟訪台主要目的,Hey! Say! Jump親自宣布10月5、6日將在台灣象徵的演唱會場地「台北小巨蛋」舉辦演唱會,中島裕翔分享即將開唱的激動心情:「我們很樂於嘗試,也很希望把這份快樂傳達給粉絲,創造出很Happy的演唱會空間。」希望與粉絲同歡,演唱會詳情可洽超級圓頂官方臉書。