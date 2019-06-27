韓網瘋傳「宋慧喬爆出軌朴寶劍」　男方公司憤怒回應！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓模範夫妻宋慧喬、宋仲基26日申請離婚，27日遭曝光消息，雙方經紀公司隨後證實此事，震驚各界娛樂圈，關於夫妻倆的離婚主因，兩人僅低調回應「個性不合」，網路上卻充滿各種猜測，其中有一說甚至扯到宋慧喬演完《男朋友》後出軌朴寶劍，對此，朴寶劍透過經紀公司憤怒反擊：「被提到很不悅，將進行強硬的法律手段對應。」

▲宋慧喬離婚，網路謠言指她拍完《男朋友》出軌朴寶劍。（圖／翻攝自劇照）



宋慧喬、宋仲基雙方經紀公司證實離婚，早前兩人曾數度爆出婚姻危機，先是謠傳宋仲基與造型師曖昧，爾後女生摘婚戒，但公司出面強調婚姻沒問題，沒想到謠言傳了數月成真，兩人在27日證實提出離婚訴訟。

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▲宋慧喬、宋仲基婚姻只維持2年。（圖／翻攝自宋慧喬IG）



對此，新聞報導下方有網友大膽留言，宋慧喬自拍完《男朋友》後，與朴寶劍爆出曖昧火花，更有人留言請D社（狗仔）出馬抓真相，捕風捉影的謠言擴散度極快。對此，朴寶劍身為宋仲基寵愛的師弟，經紀公司鄭重發言：「宋仲基、宋慧喬發表離婚言論後，朴寶劍的名字遭扯入相關謠言感到非常不悅，公司將對於沒有根據事實的傳聞採取強硬的法律手段。」希望各界自制推測性的謠言。