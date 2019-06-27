ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓媒早知宋宋CP有問題！　直擊3億新婚豪宅…鄰居證實：房子空很久了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓銀色夫妻「宋宋CP」宋慧喬、宋仲基27日證實離婚，兩人低調表示「因為個性不合」，震驚各界。但事實上，兩人婚姻有危機有跡可循，韓媒早在2、3月就接到爆料，為了進一步證實宋宋CP感情狀態，直擊兩人位於梨泰院的3億新婚房，沒想到，早就空了數月，根據鄰居的說法，「房子確實空很久了，只是以為搬走了，根本沒想到是離婚。」

更多【宋慧喬宋仲基離婚】相關新聞請點此

▲宋仲基、宋慧喬新婚房早就空了。（圖／翻攝自Instagram／宋仲基、宋慧喬）

▼▲宋仲基、宋慧喬新婚房早就空了。（圖／翻攝自Instagram／宋仲基、宋慧喬、ilyo news）

請繼續往下閱讀...

▲▼韓媒早知情宋宋CP有問題！　直擊3億新婚豪宅…商家：只看過他們幾次（圖／翻攝自ilyo news）

根據韓媒《ilyo news》報導，宋慧喬、宋仲基婚姻亮紅燈時，他們早在2、3月就接到爆料，進一步證實，該媒體卻發現兩人位於梨泰院的3億新婚豪宅早在數月前就空了，據悉，兩人在2016年11月簽合約，2017年1月正式完成房子交接，他們雖是7月才發表結婚，但其實早在2016年11月便開始著手準備結婚事宜，隨後便搬入新婚房。

▲▼韓媒早知情宋宋CP有問題！　直擊3億新婚豪宅…商家：只看過他們幾次（圖／翻攝自ilyo news）

▲宋宋新婚房的信箱堆滿郵件。（圖／翻攝自ilyo news）

根據鄰居的說法，「房子確實空很久了，只是以為搬走了，根本沒想到是離婚。」一名住戶透露「這個社區都是各自使用自己的垃圾桶放在家門前，但他們家（宋宋CP）已經好幾個月沒放垃圾桶了，雖然他們新婚的時候，就沒有常常放垃圾桶，但不知從何時開始，壓跟沒看到桶子了。」

另外一名住戶表示，宋慧喬、宋仲基的新婚房信箱堆滿郵件，已經許久沒人處理，「雖然那個家沒人住了，但好像還是有人會進出幫忙管理。」兩人被證實分居許久，對此，附近店家也表示「新婚的時候，看過幾次2個人一起到便利商店買東西，但已經很久沒在社區看到他們了。」韓媒曝光兩人新婚房的直擊照，確實看起來空空蕩蕩，裡面早已沒住人。

推薦閱讀

韓網瘋傳「宋慧喬爆出軌朴寶劍」　男方公司憤怒回應！

韓網瘋傳「宋慧喬爆出軌朴寶劍」　男方公司憤怒回應！

李敏鎬抵台開深V吃飯！　低頭咬小籠包…放送胸肌養眼福利

李敏鎬抵台開深V吃飯！　低頭咬小籠包…放送胸肌養眼福利

李敏鎬退伍首登台！　「扣子只扣一半」袒胸放送好身材

李敏鎬退伍首登台！　「扣子只扣一半」袒胸放送好身材

勝利兵役延期到期！劉代表等移交檢方　Psy被傳喚調查9hrs

勝利兵役延期到期！劉代表等移交檢方　Psy被傳喚調查9hrs

YG梁鉉錫爆「性招待手段高明」　砸70億找女人陪富豪歐洲遊艇趴

YG梁鉉錫爆「性招待手段高明」　砸70億找女人陪富豪歐洲遊艇趴

《101》李翰潔蹲下簽名！　往腳踝看他包著繃帶…粉絲淚：善良

《101》李翰潔蹲下簽名！　往腳踝看他包著繃帶…粉絲淚：善良

朱智勛8／24日登台見面會！　放送全場擊掌近距離接觸

朱智勛8／24日登台見面會！　放送全場擊掌近距離接觸

專訪／Hey! Say! Jump撂中文廝殺　中島裕翔嗑冰棒：好吃！

專訪／Hey! Say! Jump撂中文廝殺　中島裕翔嗑冰棒：好吃！

李敏鎬抵台開深V吃飯！　低頭咬小籠包…放送胸肌養眼福利

李敏鎬抵台開深V吃飯！　低頭咬小籠包…放送胸肌養眼福利

動圖太犯規！金材昱慵懶放下瀏海　勾唇微微一笑…性感炸裂

動圖太犯規！金材昱慵懶放下瀏海　勾唇微微一笑…性感炸裂

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

宋仲基離婚聲明曝光！　「和宋慧喬N月前早分居」新婚家全空

王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤

宋仲基1個月前才剛放閃「結婚讓我安定」　甜喊宋慧喬：我老婆！

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

宋仲基哽咽「我們被石頭絆倒」！　確定放手宋慧喬…2年前童話誓詞甜得心酸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

宋慧喬、宋仲基, 宋慧喬宋仲基

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 容祖兒爆「秘戀4個月」對象是老闆兒子！　愛情蹤跡高雄現身
  2. 韓媒早知宋宋CP有問題！　直擊3億新婚豪宅…鄰居證實：房子空很久了
  3. Secret全烋星激瘦到49kg　「戒這顏色食物」曝減重期0花費運動
  4. 弟弟帶朋友捧場「給我成本價」！　丫頭「堅持開店底線」反被嫌：沒面子
  5. 張韶涵「高顏值親妹」曝光！大眼100%神複製…網驚：超漂亮
  6. 《怪奇物語3》暑假強勢回歸 送你去看首2集特映！
  7. 購物天后斯容腸躁纏身　Sandy貼心送暖「求馬桶代言」
  8. 宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬
  9. 韓網瘋傳「宋慧喬爆出軌朴寶劍」　男方公司憤怒回應！
  10. 宋仲基「申請離婚當天」行蹤曝光！　工作人員鬆口私下狀態

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366