韓媒早知宋宋CP有問題！　直擊3億新婚豪宅…鄰居證實：房子空很久了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓銀色夫妻「宋宋CP」宋慧喬、宋仲基27日證實離婚，兩人低調表示「因為個性不合」，震驚各界。但事實上，兩人婚姻有危機有跡可循，韓媒早在2、3月就接到爆料，為了進一步證實宋宋CP感情狀態，直擊兩人位於梨泰院的3億新婚房，沒想到，早就空了數月，根據鄰居的說法，「房子確實空很久了，只是以為搬走了，根本沒想到是離婚。」

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▼▲宋仲基、宋慧喬新婚房早就空了。（圖／翻攝自Instagram／宋仲基、宋慧喬、ilyo news）



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根據韓媒《ilyo news》報導，宋慧喬、宋仲基婚姻亮紅燈時，他們早在2、3月就接到爆料，進一步證實，該媒體卻發現兩人位於梨泰院的3億新婚豪宅早在數月前就空了，據悉，兩人在2016年11月簽合約，2017年1月正式完成房子交接，他們雖是7月才發表結婚，但其實早在2016年11月便開始著手準備結婚事宜，隨後便搬入新婚房。

▲宋宋新婚房的信箱堆滿郵件。（圖／翻攝自ilyo news）



根據鄰居的說法，「房子確實空很久了，只是以為搬走了，根本沒想到是離婚。」一名住戶透露「這個社區都是各自使用自己的垃圾桶放在家門前，但他們家（宋宋CP）已經好幾個月沒放垃圾桶了，雖然他們新婚的時候，就沒有常常放垃圾桶，但不知從何時開始，壓跟沒看到桶子了。」

另外一名住戶表示，宋慧喬、宋仲基的新婚房信箱堆滿郵件，已經許久沒人處理，「雖然那個家沒人住了，但好像還是有人會進出幫忙管理。」兩人被證實分居許久，對此，附近店家也表示「新婚的時候，看過幾次2個人一起到便利商店買東西，但已經很久沒在社區看到他們了。」韓媒曝光兩人新婚房的直擊照，確實看起來空空蕩蕩，裡面早已沒住人。