宋仲基婚變「壓力大到髮量驟減」　憔悴照曝光…網心疼：脫髮真的嚴重

記者吳睿慈／綜合報導

宋慧喬、宋仲基27日證實離婚，雖然事前早有各種傳言曝光，但兩人經紀公司否認消息，沒想到，婚姻維持不到2年，還是正式劃下句點。宋慧喬被爆瘦了5公斤，連婚戒都無法戴，如今，宋仲基婚變壓力大的跡象也被掀出，他早在年初就一直被傳出脫髮照，相關人士爆料，當時《阿斯達》劇組也有人在討論「他們夫妻之間是不是怎麼了」。

▲宋仲基、宋慧喬結婚不到2年證實婚變。（圖／翻攝自IG）



宋仲基自2019年起，便不斷被曝光脫髮照，網路上還一度傳出關鍵字「송중기탈모」（宋仲基掉髮），如今證實他確實是因為壓力過大，導致禿髮狀況越來越嚴重。據《newsis》報導，有相關人士爆料，在拍攝《阿斯達》時，各種輿論不斷傳出，「宋仲基覺得是自己的錯壓力很大，當時感到很辛苦，脫髮問題也越來越嚴重，工作人員之間還會討論『夫妻關係是不是怎麼了』，傳聞傳到這種程度。」

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▲▼宋仲基早在年初就被討論脫髮問題，相關人士爆料，確實是壓力太大導致問題越來越嚴重。（圖／翻攝自theqoo、naver）



宋仲基髮量驟減約是今年初左右的事，他過去前往汶萊取景時，私下與工作人員的合照外流，前額髮量明顯稀疏，爾後，他也常以戴帽子的造型出現，脫髮傳聞盛囂塵上。宋慧喬、宋仲基離婚消息曝光後，網友也心疼留言「難怪宋仲基的脫髮真的沒在開玩笑」、「他都禿髮了，壓力該有多大」。

宋慧喬與宋仲基在2017年10月結婚，不料這半年來不斷傳出婚變消息，27日韓媒率先爆料2人協議離婚，隨後男方經紀公司證實，「我和宋慧喬為了離婚正在進行調節中，比起兩個人互相指責誰對誰錯，我們更想圓滿結束離婚協議。」另一方面，宋慧喬早在離婚報導刊出前，27日上午秘密從泰國返韓，沒有半家媒體拍到。