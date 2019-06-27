宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

記者潘慧中／綜合報導

宋仲基和宋慧喬2017年結婚，怎料他27日透過律師發布離婚聲明，「比起兩個人互相指責誰對誰錯，我們更想圓滿結束離婚協議。」事實上，兩人早在2月就頻頻傳出婚變，女方除了被發現摘婚戒，甚至傳出他偷吃女方的閨蜜造型師。

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▲宋慧喬、宋仲基協議離婚中。（圖／翻攝自宋慧喬IG）



宋慧喬2月被傳「IG刪了很多照片」，包括與宋仲基的多張合照，婚變謠言在大陸傳得滿天飛，後來經過證實是有心人士炒作，但事隔幾天現身仁川機場時，又被眼尖網友發現「左手無名指婚戒消失」，引起大批網友懷疑宋宋夫妻究竟是否婚變，如今看來更讓人不勝唏噓。

▲宋慧喬IG只剩結婚照。（圖／翻攝自宋慧喬IG）



宋仲基先前曾被傳出偷吃，對象還是宋慧喬的閨蜜造型師，當時正在旅行的宋慧喬貼出在海邊愜意看夕陽的照片，身旁還有兩位女性朋友。同遊的旅伴不是別人，正是被傳是「小三」的閨蜜造型師。該造型師同樣在IG上傳旅遊照，還標籤了宋慧喬的帳號，用不變的友情間接打破了「小三」的荒謬傳言。

▲宋慧喬曾曬出與閨蜜造型師的照片。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

事實上，宋慧喬過去出席活動都一定會戴著婚戒，偏偏在爆出婚變後被抓包沒戴婚戒，認為這個異常反應加深了婚變可能性，經紀公司事後也對韓媒表示：「報導內容不實，我們之後不會再單獨回應。」沒想到，小倆口最終仍走上離婚這一步，讓粉絲相當震驚。