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宋宋CP終結！　鳥卦命理師「有扭轉機會」：靠親友讓兩人再續前緣

記者林彥君／台北報導

「宋宋CP」宋慧喬和宋仲基1年多的婚姻終結，在演藝圈投下一顆震撼彈，雖宋慧喬解釋是彼此個性不合，但仍有諸多流言指出是有小三介入。對此鳥卦命理師王馨怡根據雙宋姓名筆畫抽出第二十三籤，表示：「兩個人真的還有緣份，只要願意改變自己再續前緣。」
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▲宋仲基、宋慧喬。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

▲宋仲基和宋慧喬離婚。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

王馨怡抽的籤上寫：「欲去長江水闊茫，前途未遂運未通，如今絲綸常在手，只恐於水不相逢。」她直言，兩個人真的還有緣份，只要願意改變自己在續前緣，感情有緣時勿輕易放棄，等待後會有甘美的收獲。

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王馨怡表示，絲綸代表決定權、主導權、掌控權、關鍵、鑰匙，兩人個性倔強，「不管是事業，還是愛情事件的處理，一般人常錯用方法，當你使用的方法不能奏效，應該用相反方法來應對，簡單說一方剛，另一方就該柔，應當前進主動接觸對方，不能高姿態。」

▲宋仲基、宋慧喬。（圖／翻攝自Instagram／宋仲基、宋慧喬）

▲宋仲基和宋慧喬婚姻終結。（圖／翻攝自Instagram／宋仲基、宋慧喬）

王馨怡表示，籤詩的解答以人性的宿命而論事，但是若兩個人都能改變自己，這事情還有扭轉的機會，兩個人原本真的非常恩愛，魚水就是比喻，手持釣竿，自是徵取名利的象徵，外來的困擾多，在緊要關頭都有貴人幫忙解套，可喜。把握秋冬時節，迎向嶄新的一年，兩人黑目對白目，彼此都很固執、有個性，何不請親友從中說幾句好話，家務事自己最情楚，何必受人左右。

▲命理師王馨怡。（圖／翻攝自Facebook／王馨怡命理鳥卦粉絲團）

▲命理師王馨怡。（圖／翻攝自Facebook／王馨怡命理鳥卦粉絲團）

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