《美人心計》女星前夫被判無期徒刑！　詐騙63億受害者發聲

大陸女星王麗坤因出演《美人心計》打開知名度，2019年和富商老公結婚，但老公卻在2023年爆出涉嫌詐欺，讓她心死離婚。然而，判決結果已於近日出爐，王麗坤的前夫被判無期徒刑。

綜合陸媒報導，王麗坤前夫在庭審最後雖向受害人表達歉意，但因犯罪情節重大，法院依合同詐騙罪判處無期徒刑，另加行賄罪判刑12年，最終決定執行無期徒刑。檢方在起訴時更指控，詹男的詐騙總金額高達13.9億元（約63億台幣），法院審理後認為，詹男涉案數額特別巨大，且他在5年內又有犯罪紀錄，屬於累犯，因此必須從嚴從重處罰。為此，有受害者向媒體透露，絕大部分的詐騙所得早已被詹男轉移揮霍，甚至有受害者在漫長的等待中已不幸過世。

事實上，王麗坤的富商前夫詹男在2023年涉嫌詐騙遭逮，同時傳出女方因涉收受違法豪車、豪宅等，也被帶走調查。對此，王麗坤工作室澄清絕無涉及任何違法行為，但並未提到婚姻狀況。此前，詹男被爆詐騙10億人民幣，花在王麗坤身上的錢幾乎都是贓款，導致女方也被警方帶回調查，一度遭廠商切割，如今判決結果出爐，再度掀起討論。