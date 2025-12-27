朱孝天開撕團隊「微博暴風漲粉」　拍片商業報價遭起底

記者王靖淳／綜合報導

藝人朱孝天近日與團隊鬧翻，甚至開撕F4另外三名成員，雖然展現出情緒失控的一面，卻意外引發關注，微博更是在一天內就湧入逾萬名新粉絲。隨著話題延燒，朱孝天拍攝宣傳影片的報價行情，也隨之被外界起底。

▲朱孝天。（圖／翻攝自Instagram／kenchu9）

根據曝光的資料顯示，朱孝天的商業合作模式，依照影片長度有不同的收費標準。其中，最基礎的短秒數影片，也就是1至20秒的報價為14.08萬（約台幣62萬）。數據進一步揭露，若將影片長度拉長至中等篇幅，其21至60秒，報價則為15.65萬（約台幣66萬）；而若是要進行深度推廣，拍攝長度達到60秒以上的長影片，其報價為17.21萬（約台幣75萬）。

▲朱孝天微博漲粉。（圖／翻攝自微博／朱孝天）

此前，朱孝天頻頻在網路上對相信音樂、阿信放話、冷嘲熱諷，甚至指控莫須有的罪名給相信音樂。為此，朱孝天25日發文道歉，表示自從今年9月F4合體事件以來，持續遭受大量網暴，讓他精神上承受巨大壓力，也干擾到他的工作及私人生活，導致身心俱疲。他坦言自己因情緒失控下發表有失妥當的言論，並感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。