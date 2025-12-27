直擊／五月天阿信摔下舞台6天　包OK蹦霸氣發聲：敲到腦袋還是比你厲害

記者蔡琛儀／台中報導

五月天阿信日前前在上海「F✦FOREVER恆星之城」演唱會上不慎摔落舞台，事後並報平安表示自己沒事，6天後他迅速歸隊五月天，於今天在台中開唱，粉絲也相當擔心阿信的狀況，好在他出場時整個人相當精神奕奕，只是左手仍可見到先前跌倒受傷時，貼著OK蹦的痕跡，他在和瑪莎鬥嘴時還幽默說：「雖然我敲到腦袋，但我還是會比你厲害。」

▲五月天今晚在台中開唱。（圖／資料照／相信音樂提供）

五月天5525+1主題「回到那一天》」5週年巡迴演唱會台中站新年快樂版，走訪23座回憶之城、138場次，6,260,000人次，總算在今（27日）起回到5525演唱會的起點，6場共吸引15萬人到場，票房吸金約4.5億元。且繼French Design Awards、if Design Award、TITAN Innovation Award、A’ Design Award獲獎後後，再獲Entertainment Lighting Design of the Year 的世界級肯定，重返台中，分享榮耀。

再次回到台中，阿信開心高喊：「晚安，我們是五月天，晚安，我們回家了！」瑪莎則說，過去常看到大家說第一場宛如彩排場，但他覺得，第一場通常可以看到表演者最真實的樣子、各種突發狀況，馬上被冠佑吐槽：「你前面貝斯就彈錯。」讓瑪莎當場「見笑轉生氣」大喊：「我沒有要你說！」

接著冠佑笑說：「我們剛剛在後台，我跟瑪莎同一間，他剛剛要演一首歌，他說不知道有這首，所以剛剛還在聽，今天你們大家焦點可以放在他身上，一定會比剛剛那個（彈錯）誇張。」阿信又補槍：「今天瑪莎只要outside或烙賽，就要自己負責多安可一首，錯一個音多一首歌，我告訴你們，要有個心理準備，明天早上早餐準備好，大家唱到天亮。」

瑪莎一聽立刻嗆：「陳信宏，吐不出象牙吼，我看你今天是outside還是烙賽。」怪獸正要當和事佬，阿信冷不防回：「我告訴你，雖然我敲到腦袋，但我還是會比你厲害。」拿自己前幾天跌倒的事自嘲，讓全場都笑翻。接著阿信又突然「開車」，對冠佑說：「欸冠佑，你看下後面，我想說我那根（螢光棒）怎麼不見了，原來在他褲子，一個人褲子裡有一根就好了好嗎？」又向歌迷喊話：「好久不見了，今晚五月天會帶來全...沒有全新。」瑪莎見獵心喜：「想吹牛凸槌了吼！」相當搞笑。