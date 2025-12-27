金曲歌王「拿美工刀割光水管上橡膠」　釣出水電工曝恐怖後果

記者王靖淳／綜合報導

金曲台語歌王朱頭皮（朱約信）最近在社群發文，分享一則自己居家DIY的貼文，結果貼文曝光後不久，卻讓大批網友們看傻了眼，引發熱議。

▲朱頭皮。（圖／翻攝自Facebook／朱頭皮音樂pigheadskin music）

朱頭皮透露，自己最近突發奇想，特地去買了一把超大美工刀，對著家中的熱水管線動手腳。原來，他嫌棄原本包覆在金屬管線外層的保護套不夠美觀，因此花了一番功夫，將這些包在水管上的綠色橡膠通通去除。

看著被剝得光禿禿的管線，朱頭皮似乎對於自己的審美相當滿意，還沾沾自喜地表示處理完後「好像比較好看。」貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。有網友立刻點破關鍵，指出那層被他嫌棄並割除的綠色橡膠其實功能重大，主要是用來防燙保溫的，還有網友虧朱頭皮的行為根本是「在高知識與高常識之間，選擇了高膽識」，感嘆他雖然有創意，但似乎也缺乏基本的生活常識。

▲朱頭皮的貼文掀起網友討論。（圖／翻攝自Threads／pigheadskin）

此外，該篇貼文更釣出聲稱是水電工的網友出面科普，看到管線被剝得精光，該網友崩潰表示：「恨不得讓接頭處都加上套子...竟有人天才到全部割掉！」他更列出後果，指出移除保溫層會導致極大的熱損耗，不但會造成熱水不熱，更會直接反映在每月的帳單上，導致「用電電費增加、用瓦斯瓦斯費爆表。」