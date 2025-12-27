獨家／看一眼被震撼！《韓國製造》她讚鄭雨盛絕世美顏：素顏更帥

記者吳睿慈／專訪

Disney+年度大作《韓國製造》由雙男神鄭雨盛、玄彬領銜主演，兩人繼電影《哈爾濱》後再次碰上，這次飾演對立角色，雙方劍拔弩張，詮釋極具多重層次的角色，在善與惡之間游移。主角群近日接受《ETtoday》專訪，女星徐恩秀對於鄭雨盛的盛世美顏讚不絕口，直呼「出生以來第一次看到這麼帥的人」，逗笑在場所有人。

▲▼玄彬、鄭雨盛兩人在《韓國製造》展現絕佳默契。（圖／Disney+提供）



撇除《哈爾濱》裡擦肩而過的戲份，鄭雨盛、玄彬在《韓國製造》算是正式搭檔合作，兩人在劇裡關係雖然殺氣騰騰，但片場外默契十分良好，鄭雨盛稱讚：「玄彬以「白冀兌『的狀態來到現場、我以張健榮的狀態來到現場，兩個角色所擁有的緊張感、不適感，要好好地讓觀眾完整地感受。」打造出最合拍的默契。

禹棹奐飾演玄彬的弟弟，曾在戲劇發布會表示「能參與戲劇非常幸福」，他分享合作心情，「（玄彬前輩）很可靠，跟前輩們一起演戲的時候，他們讓人很信任，不論是前輩、導演還有鄭雨盛前輩。」但爆笑的是，禹棹奐與玄彬雖是兄弟，但劇裡關係不太和諧，鄭雨盛忍不住出聲虧：「弟弟其實一直跟親哥相處地不太舒服，玄彬你知道嗎？」

▲▼徐恩秀大讚鄭雨盛絕世美顏，全場笑翻。（圖／Disney+提供）



女星徐恩秀首度與鄭雨盛合作，劇裡飾演對方的下屬，更是大讚鄭雨盛盛世美顏，「我很清晰地記得第一次見到前輩的時候，前輩從房間進來的瞬間，哇『世紀美男』亞蘭德倫在這裡欸！」出生以來首次感受到震撼級的帥氣，令她非常吃驚。不僅如此，她更表示鄭雨盛「一天比一天帥」，尤其是在妝造間遇到時，「素顏的雨盛前輩雖然大家都沒看過，但是是真的非常帥，反而素顏更帥！」

▲▼《韓國製造》背景設定於1970年連造型都很有看頭。（圖／Disney+提供）



《韓國製造》背景設定於1970年，4位主角的造型更是別有講究，玄彬飾演的「白冀兌」隸屬於中央情報局，梳著端正俐落油頭，特地參考該年代的資料，而徐恩秀的大捲髮，也是當時的「國民髮型」，完整呈現出1970年的風味。

《韓國製造》不只演員上演精彩對決戲份，就連妝造都很有看頭，以及電影大師禹民鎬導演首次挑戰影集，規格直逼電影。戲劇只有短短六集，Disney+於24日起每週三更新獨家上線。