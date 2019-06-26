ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《緝凶對決》東龍爸爸化身刑警　「合作李星民」韓媒讚：演技之神對決！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓懸疑犯罪電影《緝凶對決》，由實力派演員李星民、劉在明主演。故事敘述刑警韓洙（李星民 飾）為了獲得抓住殘暴殺人魔的線索，而隱瞞了另一起殺人案，而這卻被他的競爭對手刑警民泰（劉在明飾）發現，兩人開始展開一場緊張刺激的犯罪懸疑戰。

▲▼《緝凶對決》劉在明、李星民、全慧珍。（圖／車庫提供）

▲《緝凶對決》劉在明、李星民演技對決。（圖／車庫提供）

相當會挑劇本的李星民與劉在明也透露接演本作的原因，李星民表示：「我覺得李正昊導演的作品總帶有獨特的色彩，這次《緝凶對決》也是如此。因為一直很想接拍色彩較強烈的作品，便決定參演。」

請繼續往下閱讀...

曾在《請回答1988》飾演「東龍爸爸」的劉在明則說：「第一次讀劇本時，我想像了一下情況進行分析，但完全料想不到會那樣發展，很難解釋劇情，這引起了我很大的好奇心，在令人無法想像的範圍中感受到那強大的能量。」此外，李善均的愛妻全慧珍也參演本作，總不侷限自己的戲路挑戰多樣片型的她，這次在《緝凶對決》中的表現更讓影帝李星民震懾不已，將打破大眾以往對女演員的刻板印象。

▲▼《緝凶對決》劉在明、李星民、全慧珍。（圖／車庫提供）

▲《緝凶對決》李星民。（圖／車庫提供）

南韓媒體將李星民與劉在明這次的合作，喻為「演技之神的對決」，網友也相當期待兩大實力派演員會產生什麼樣的化學效應。對於首度合作的劉在明，李星民表示：「我們倆都是在小地方開始演舞台劇後到首爾打拚，後來才開始接拍電影，發展過程滿相似的，而且內心對於舞台劇和電影都充滿熱情。我看起來率性但其實充滿意欲，劉在明也是如此，兩人有許多相似之處。」

▲▼《緝凶對決》劉在明、李星民、全慧珍。（圖／車庫提供）

▲《緝凶對決》劉在明。（圖／車庫提供）

身為「影帝」的李星民更謙虛地表示：「劉在明的演技比我好很多，比我還要冷靜細膩，這點令我十分羨慕。拍攝時，他讓我產生想要表現得更好的競爭心態，是名帶給我刺激和能量的演員。」

▲▼《緝凶對決》劉在明、李星民、全慧珍。（圖／車庫提供）

▲《緝凶對決》全慧珍。（圖／車庫提供）

劉在明則表示自己一直很想跟李星民合作，從7、8年前就有這個念頭，他說：「一直在遠處觀望著李星民前輩，我是他的粉絲。這次合作覺得果然前輩就是前輩，他帶著責任感和壓力盡心詮釋自己的角色，在他身邊完全能感受到他的辛苦。光是因為李星民的專注力和能量，就能引出我最大的反應，是很棒的搭檔演員。不用任何交談，只要看著前輩的眼睛就知道彼此在想什麼。」

推薦閱讀

直擊／《愛情理論》CP超甜放閃！　Off霸氣拉過Gun「直接親下去」

直擊／《愛情理論》CP超甜放閃！　Off霸氣拉過Gun「直接親下去」

朴炯植在軍中「還惦記要幫防彈V圓夢」　暖送超寵應援：泰亨啊我愛你

朴炯植在軍中「還惦記要幫防彈V圓夢」　暖送超寵應援：泰亨啊我愛你

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

D.O.入伍倒數6天　EXO排出時間聚餐「讓他坐C位」暖哭粉

D.O.入伍倒數6天　EXO排出時間聚餐「讓他坐C位」暖哭粉

專訪／富二代樂團「出道6年都沒紅」　拜完這座神⋯MV衝破2億奇蹟爆紅！

專訪／富二代樂團「出道6年都沒紅」　拜完這座神⋯MV衝破2億奇蹟爆紅！

追星女孩「頂30度高溫」穿布偶裝應援累癱　《101》練習生本人收到了！

追星女孩「頂30度高溫」穿布偶裝應援累癱　《101》練習生本人收到了！

Somi：朋友覺得我變了　親口認JYP和YG藝人「這點」不同

Somi：朋友覺得我變了　親口認JYP和YG藝人「這點」不同

80萬粉網紅Etika「抱歉背叛你們」橋上留遊戲手把失蹤　5天後尋獲⋯已成遺體

80萬粉網紅Etika「抱歉背叛你們」橋上留遊戲手把失蹤　5天後尋獲⋯已成遺體

獨／《BTS WORLD》遊戲畫面搶先曝光！　嘴嘟嘟JIMIN看了好想安慰QQ

獨／《BTS WORLD》遊戲畫面搶先曝光！　嘴嘟嘟JIMIN看了好想安慰QQ

尚恩曼德斯激情熱舞卡蜜拉　下秒「把她摔地上」瞬間變臉GG惹

尚恩曼德斯激情熱舞卡蜜拉　下秒「把她摔地上」瞬間變臉GG惹

阿翔牽緊Grace手和好了！　她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

阿翔牽緊Grace手和好了！　她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔牽緊Grace手和好了！　她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

藥頭驚爆染毒藝人名單！　S姓女主持人狂吸高價大麻…「4線索身份曝光」

愛紗爆「離婚後性情大變」！　翻臉踢開20年經紀人…留下巨額債務

阿妹外甥女安那「車上喇舌22歲女舞者」！　被帶回家溫存3hrs…爆2年女女戀

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

80萬粉網紅Etika「抱歉背叛你們」橋上留遊戲手把失蹤　5天後尋獲⋯已成遺體

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

林允「3張閨蜜照」幫周潔瓊撇緋聞：瓊瓊很忙！　網友一看傻眼「豬隊友」

Lisa時裝週被拍…0修圖「真實狀態現形」　HD高清照網看傻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

緝凶對決, 李星民, 劉在明, 全慧珍

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 李宗霖Man一把抱入懷中告白　女方鼻子竟撞到「歪掉了」
  2. 金曲售票演唱會開跑　多國樂團齊開唱
  3. 《緝凶對決》東龍爸爸化身刑警　「合作李星民」韓媒讚：演技之神對決！
  4. 韓安冉宣布離婚隔2天「結局又翻轉」！　老公搭機追愛：老婆～網友全傻了
  5. VIXX LEO 8月再登台！　大直SOLO開唱會粉絲
  6. 《從前，有個好萊塢》海報藏玄機！布萊德彼特「皮帶扣」源自60年前這地方
  7. 資深音樂人彭季康：從創作者觀點看歐洲著作權法修法
  8. Sandy副業加一！搶攻拌麵市場「高成本」：賣200箱也賺不回來
  9. 專訪／阿帕契事件李蒨蓉曝曾擔心兒子遭霸凌與欺負！
  10. 具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366