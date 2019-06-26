《緝凶對決》東龍爸爸化身刑警　「合作李星民」韓媒讚：演技之神對決！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓懸疑犯罪電影《緝凶對決》，由實力派演員李星民、劉在明主演。故事敘述刑警韓洙（李星民 飾）為了獲得抓住殘暴殺人魔的線索，而隱瞞了另一起殺人案，而這卻被他的競爭對手刑警民泰（劉在明飾）發現，兩人開始展開一場緊張刺激的犯罪懸疑戰。

▲《緝凶對決》劉在明、李星民演技對決。（圖／車庫提供）

相當會挑劇本的李星民與劉在明也透露接演本作的原因，李星民表示：「我覺得李正昊導演的作品總帶有獨特的色彩，這次《緝凶對決》也是如此。因為一直很想接拍色彩較強烈的作品，便決定參演。」

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曾在《請回答1988》飾演「東龍爸爸」的劉在明則說：「第一次讀劇本時，我想像了一下情況進行分析，但完全料想不到會那樣發展，很難解釋劇情，這引起了我很大的好奇心，在令人無法想像的範圍中感受到那強大的能量。」此外，李善均的愛妻全慧珍也參演本作，總不侷限自己的戲路挑戰多樣片型的她，這次在《緝凶對決》中的表現更讓影帝李星民震懾不已，將打破大眾以往對女演員的刻板印象。

▲《緝凶對決》李星民。（圖／車庫提供）

南韓媒體將李星民與劉在明這次的合作，喻為「演技之神的對決」，網友也相當期待兩大實力派演員會產生什麼樣的化學效應。對於首度合作的劉在明，李星民表示：「我們倆都是在小地方開始演舞台劇後到首爾打拚，後來才開始接拍電影，發展過程滿相似的，而且內心對於舞台劇和電影都充滿熱情。我看起來率性但其實充滿意欲，劉在明也是如此，兩人有許多相似之處。」

▲《緝凶對決》劉在明。（圖／車庫提供）



身為「影帝」的李星民更謙虛地表示：「劉在明的演技比我好很多，比我還要冷靜細膩，這點令我十分羨慕。拍攝時，他讓我產生想要表現得更好的競爭心態，是名帶給我刺激和能量的演員。」

▲《緝凶對決》全慧珍。（圖／車庫提供）

劉在明則表示自己一直很想跟李星民合作，從7、8年前就有這個念頭，他說：「一直在遠處觀望著李星民前輩，我是他的粉絲。這次合作覺得果然前輩就是前輩，他帶著責任感和壓力盡心詮釋自己的角色，在他身邊完全能感受到他的辛苦。光是因為李星民的專注力和能量，就能引出我最大的反應，是很棒的搭檔演員。不用任何交談，只要看著前輩的眼睛就知道彼此在想什麼。」