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謝盈萱16年前北藝大舊照出土　同框他們…網驚：都是影帝影后

記者林奕如／台北報導

莊凱勛和黃健瑋同年，因為個性互補，被國寶級京劇大師李柏君安排成為組合，一個演出武生一個演出武丑，兩人互演對方畢業作，曝光16年前舊照片中，更意外發現有金馬影后謝盈萱，3人年輕時青澀模樣，跟現在沒有相差太多，時光流逝，現在都是影帝影后實力派演員。

▲2003年黃健瑋畢製，莊凱勛」黃健瑋、謝盈萱 。（圖／凱渥提供）

▲2003年黃健瑋畢製，黃健瑋（左二起）、謝盈萱、莊凱勛 。（圖／凱渥提供）

莊凱勛和黃健瑋去年3月正式拜師束脩禮，拜入京劇大師李柏君門下，成為宗原社一員。但可惜沒跟老師學透，李柏君老師已經先逝，為了詮釋老師道地真功夫，重拿當初的畢業作《夜巡》，6月29日兩人北藝大戲劇廳重新演繹京劇經典《夜巡》，商請師母李來香戲劇指導。

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▲莊凱勛、黃健瑋拜師京劇李柏君、師母李來香。（圖／凱渥提供）

▲莊凱勛、黃健瑋拜師京劇大師李柏君。（圖／凱渥提供）

莊凱勛演出京劇已經是13年前，笑說現在是不惑大叔，要重操「舊業」，難免體力和技術上生澀，但比起過去的懵懵懂懂，經過社會的歷練，卻對劇情的表現更有感。他和黃健瑋想起唸書時，絕對不會翹老師的課，黃健瑋還為了李柏君老師放棄自己的主修，笑說難怪兩人花了快8年才畢業。兩人除了上課也曾在舞台劇上合作過，莊凱勛感嘆10多年都跟同一個人唱京戲，也是一種浪漫。

▲莊凱勛及黃健瑋排練《夜巡》演出。（圖／凱渥提供）

▲莊凱勛、黃健瑋演出《夜巡》。（圖／凱渥提供）

兩人相識18年來，陪伴彼此度過最年少輕狂的時光，在27、28歲人生顛簸時，會在彼此心情不好時互相陪喝酒，兩人輪流醉倒，怕喝到假酒醒來第一件事是檢查還看不看的到對方。兩人感情好到連黃健瑋在浴室泡澡，莊凱勛都可以坐在一旁上廁所，可以邊喝酒邊聊天，最誇張的回憶是黃健瑋某一年正在瘋練詠春拳，莊凱勛洗完澡卻在房間找不到他，後來發現喝醉的他竟然對著飯店電梯打詠春，想起過去兩人邊說邊大笑。

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莊凱勛, 黃健瑋, 謝盈萱, 北藝大, 李柏君

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