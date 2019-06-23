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凌BOSS抱娃海報曝光！第2季劇本出爐…粉絲狂尖叫合體倒數

記者林奕如／綜合報導

2019年黑馬劇《奈何boss要娶我》引爆討論熱潮，原先是小成本網劇，但口碑在網路上發酵，男女主角徐開騁、王雙一夕爆紅，甚至短短不到半年，就覺得開拍第2季，原班人馬回歸消息，讓粉絲興奮不已，近期微博釋出「男主角抱娃」預告，引起劇情如何走向話題。

▲徐開騁海報曝光《奈何BOSS要娶我2》劇本會議。（圖／翻攝奈何BOSS微博）

▲徐開騁海報曝光《奈何BOSS要娶我2》劇本會議。（圖／翻攝奈何BOSS微博）

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▲官微曝光《奈何BOSS要娶我2》劇本。（圖／翻攝奈何BOSS微博）

該劇改編自純風一度的作品《私寵甜心寶貝》，在網路上已經有高人氣，「真人版」網劇更讓粉絲瘋狂，凌BOSS花式寵妻，創造甜蜜婚姻生活，不少經典吻戲場面，包括「櫻桃之吻、手指之吻、醉酒深吻」等，衝上熱搜讓人關注。

▲徐開騁海報曝光《奈何BOSS要娶我2》劇本會議。（圖／翻攝奈何BOSS微博）

▲徐開騁海報曝光《奈何BOSS要娶我2》劇本會議。（圖／翻攝奈何BOSS微博）

▲《奈何BOSS要娶我2》劇本會議，導演吳強也參與其中。（圖／翻攝奈何BOSS微博）

宣布開拍第2季後，向網友募集故事，近期曝光「劇本會現場」照片，還有吳強導演也一起參與劇本會議，不少粉絲期待「淩氏夫婦」早日合體，由於第1季最後已經演到夫妻迎接小孩誕生，先曝光凌BOSS抱娃的海報，慶祝父親節外，似乎也預告第2季淩BOSS會變成寵娃狂魔回歸，讓不少人超期待。

▲徐開騁、王雙《奈何BOSS要娶我》。（圖／奈何BOSS微博）

▲《奈何BOSS要娶我》徐開騁漲粉。（圖／翻攝自微博／奈何BOSS要娶我）

▲《奈何BOSS2》原班人馬再合體。（圖／翻攝奈何BOSS微博）

徐開騁身高187公分，神似霍建華明星臉，電眼十足，因此戲微博漲粉百萬，他自己也嚇一跳，他曾接受《ETtoday星光雲》專訪，不改爽朗的個性，老實直呼：「第一時間看到劇本時，直接問導演這個要怎樣演，因為是文字敘述，所以很多畫面沒有辦法想像，但導演對我很放心，安慰我說開拍後自然就會有想法。」他和女主角王雙是第一次合作，但彼此默契十足，常在劇組放飯時，一起吃飯培養感情。

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