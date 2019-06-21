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英雄哥被網友起底殺人「意外丟了工作」　莊凱勛改當清潔員

記者林奕如／台北報導

莊凱勛在公視《噬罪者》飾演更生人王翔，在接送金凱德與許孟甯回家途中，因協助一起交通意外，被錄影上傳至網路，見義勇為的行為被網友封為「英雄哥」，同時也體會到網路的肉搜文化，遭起底曾犯下殺人罪，他因此丟了工作，轉而投靠在獄中結識的獄友龍哥，成為專收更生人清潔公司的一份子。

▲《噬罪者》莊凱勛投靠獄友當起清潔工。（圖／公視提供）

▲《噬罪者》莊凱勛飾演更生人。（圖／公視提供）

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劇情開始進入轉折，莊凱勛角色挑戰大，從前途看好的高材生，變成殺人犯，現在出獄成為更生人，為了減少莊凱勛本身的殺氣，當初和導演在造型上也下了一番功夫，「演多了怕太誇張，演少了怕觀眾看不到」，最後決定替角色配上眼鏡。導演張亨如表示，莊凱勛英雄哥的造型其實還有參考日本電影《臨淵而慄》，片中飾演更生人的淺野忠信是個很好的參考對象，「像會穿著白襯衫、扣子扣到最上面等，在中規中矩的外表下都暗藏玄機。」

▲《噬罪者》莊凱勛投靠獄友當起清潔工。（圖／公視提供）

▲《噬罪者》莊凱勛投靠獄友當起清潔工。（圖／公視提供）

劇中設定龍哥開立清潔公司，其實是參考已故前四海幫老大陳興餘的故事，他所創辦的「潔安企業社」專門幫助更生人重返社會。飾演龍哥的演員廖欽亮曾參與多部戲劇演出，陳興餘在今年1月病逝，他也在臉書感性表示，「有幸的生命連結，很擔心沒有做好。僅獻給陳大哥，願您安息。」

▲《噬罪者》莊凱勛投靠獄友當起清潔工。（圖／公視提供）

▲劇中設定龍哥開立清潔公司，其實是參考已故前四海幫老大陳興餘。（圖／公視提供）

導演張亨如表示在拍攝前有做過不少田調，也有實際去到陳興餘大哥的公司做探訪。「在跟他們接觸交流的過程中，會看到每一個更生人真的是非常認真地在工作。還說每天回家跟家人吃晚餐就是他們現在最想要的生活，這麼單純的願望讓我非常印象深刻。」

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