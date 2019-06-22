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謝佳見40歲生日甩憂鬱　富爸送禮「一棟房子」金額無上限

記者林奕如／台北報導

謝佳見滿40歲生日，從朋友那邊收下不少花和酒，今出席法國精品香氛快閃一日店長活動，粉絲熱情唱生日快樂歌，讓他笑容停不下來。億萬富翁老爸曾承諾要送房子給他當禮物，金額無上限，現在還有效，謝佳見說：「我很喜歡看房子，但現在還沒有挑中，本來想選信義區段，但現在想要安靜地點。」

▲LANVIN 卡布里淡香水一日店長謝佳見 。（圖／公關提供）

▲謝佳見過40歲生日，粉絲唱歌讓他笑不停。（圖／公關提供）

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謝佳見從馬來西亞來台發展，《我的寶貝四千金》和曾之喬組成「一飛夫妻」至今是經典，但爆紅之後負面新聞隨之而來，他也度過一段低潮憂鬱期，迎接40歲生日，期許自己「重新開始」，他走過黑暗：「之前會太在意別人眼光，但現在發現還有很多愛我的人，要把時間花在這上面。」

▲LANVIN 卡布里淡香水一日店長謝佳見 。（圖／公關提供）

▲謝佳見出席香水一日店長活動。（圖／公關提供）

他之前會恐懼年紀，現在心態更寬廣，感覺滿微妙，之前沒有辦法前進，現在就是尋找快樂，謝佳見在台灣定居多年，億萬富翁老爸從一開始反對，到現在全面支持他走演藝圈，他笑說：「爸爸對於愛不擅表達，之前就是送物質上禮物，這次有跟他說我生日，但他滿冷漠的。」不過房子承諾還是有效，他傾向選擇台北近郊區段、新蓋的建物，但不會獅子大開口，「若是這樣那就會選信義區旋轉豪宅。」

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